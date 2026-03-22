Día Mundial del Agua 2026: 'Donde fluye el agua, crece la igualdad'

Veolia refuerza en el Día Mundial del Agua su compromiso con una gestión sostenible del agua basada en la innovación, la resiliencia climática y el acceso equitativo a servicios esenciales.

Las claves nuevo Generado con IA El Día Mundial del Agua 2026 se centra en la campaña 'Agua y Género', destacando el acceso equitativo al agua como un factor de inclusión y justicia social. En España, la expansión del acceso al agua transformó la vida de las mujeres, permitiéndoles mayores oportunidades educativas y laborales. Veolia impulsa modelos de gestión del agua que combinan equidad, innovación y sostenibilidad, con medidas sociales y programas de inclusión laboral, especialmente para mujeres vulnerables. La digitalización, la economía circular y la reutilización del agua son claves para la resiliencia hídrica y la protección de la salud pública frente al cambio climático y el estrés hídrico.

El agua como recurso clave para la igualdad es un enfoque menos evidente que aquel que señala este elemento como algo imprescindible para la salud, el desarrollo económico y, en definitiva, la vida tal como la conocemos. Pero esta nueva dimensión en torno a la que reflexiona este 22 de marzo el Día Mundial del Agua revela de qué manera un acceso equitativo y sostenible al agua potable y al saneamiento también remite a la inclusión.

Este 2026, la conmemoración gira en torno a la campaña ‘Agua y Género’. Es una iniciativa de Naciones Unidas que vincula agua e igualdad, subrayando que el acceso universal a este recurso no puede entenderse solo como un reto de infraestructuras, sino también como una cuestión de justicia social. El mensaje es claro: cuando todas las voces participan en la gestión del agua, especialmente las de los colectivos más afectados por su escasez o mala calidad, se generan comunidades más prósperas, resilientes y preparadas para el futuro.

En España, el acceso al agua corriente en los hogares transformó profundamente la vida cotidiana entre los siglos XIX y XX. Este avance supuso una mejora decisiva de las condiciones sanitarias e higiénicas, pero también ayudó a aliviar la carga que, durante décadas, recayó de forma mayoritaria sobre las mujeres, tradicionalmente responsables del abastecimiento doméstico.

La expansión de las redes de distribución no solo modernizó las ciudades y los municipios, sino que contribuyó al progreso social y a una mayor igualdad de oportunidades, ya que en cierto modo —y aun con mucho por hacer en aquel momento— permitió que las mujeres pudieran dedicar su tiempo a la formación, al trabajo remunerado y al cuidado familiar en mejores condiciones.

El contexto actual plantea nuevos desafíos. Aunque España dispone de servicios urbanos de agua de calidad y en mejora continua, también figura entre los países europeos con mayor estrés hídrico. A ello se suma el impacto del cambio climático, que intensifica tanto las sequías prolongadas como los episodios de lluvias torrenciales. Esta combinación obliga a avanzar hacia modelos más resilientes, capaces de proteger a la población y de asegurar el suministro mediante una gestión eficiente, circular e innovadora del recurso.

El compromiso de Veolia

Laboratorios de Veolia.

En este escenario, Veolia refuerza su compromiso con un modelo de gestión del agua que combine equidad, innovación y sostenibilidad. Con una sólida implantación territorial, capacidad operativa, conocimiento técnico y tecnología consolidada, la compañía trabaja para garantizar un acceso inclusivo al agua, apoyándose en la colaboración público-privada, el diálogo con los territorios y el desarrollo de soluciones adaptadas a cada realidad local.

Uno de los pilares de este enfoque es la equidad en el acceso a los servicios esenciales. Veolia fue pionera en 2012 en la puesta en marcha de medidas sociales destinadas a reducir el impacto de la vulnerabilidad económica sobre el acceso al agua, mediante fondos y tarifas sociales implantados antes incluso de que la legislación lo exigiera. Esta visión parte de una premisa fundamental: el agua es un derecho universal y su acceso debe preservarse para toda la ciudadanía, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

A esta línea de trabajo se suma un plan de acción social articulado en torno a tres ejes: oportunidades educativas, mejora de la empleabilidad y creación de comunidades sostenibles. Dentro de esta estrategia destacan los pactos sociales, concebidos como espacios de participación entre agentes sociales, económicos e instituciones locales para responder a retos concretos de cada territorio. Municipios como Huelva, Palencia o Murcia ya han apostado por este modelo de gobernanza abierta, que se actualiza anualmente para ampliar su impacto social positivo.

OLA: El agua como elemento de progreso

Entre las iniciativas de Veolia también sobresale el programa OLA, impulsado desde 2020 junto a Cruz Roja. Ofrece itinerarios personalizados de empoderamiento e inserción laboral a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente beneficiarias del fondo social del agua.

El proyecto se apoya en cinco pilares: cobertura de necesidades básicas, acompañamiento emocional y psicosocial, servicios personalizados de empleabilidad, coordinación municipal y evaluación de resultados. En 2025, el 82% de sus participantes fueron mujeres, un dato que refuerza la conexión entre acceso al agua, inclusión social e igualdad de género.

Junto a la dimensión social, la innovación hídrica desempeña un papel decisivo para responder a los grandes retos del sector. Veolia impulsa en España una transformación basada en la digitalización del ciclo integral del agua, la economía circular y la colaboración con universidades, centros tecnológicos, instituciones y start-ups. El objetivo es optimizar la operación de las infraestructuras, mejorar la eficiencia, anticipar incidencias y reforzar la resiliencia de los territorios frente a escenarios de escasez o emergencia climática.

Hubgrade, la digitalización al servicio del agua

Centro Hubgrade

En este ámbito, Hubgrade representa uno de los principales exponentes de la transformación digital. Este ecosistema tecnológico integra gemelos digitales, inteligencia artificial generativa, mantenimiento predictivo y analítica avanzada para mejorar la toma de decisiones en tiempo real. Estas soluciones permiten procesar cada día más de 60 millones de datos de telelectura, favoreciendo una gestión más precisa, eficiente y adaptada a las necesidades tanto de los operadores como de los ayuntamientos y usuarios.

El avance de la digitalización del agua también se refleja en los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica) vinculados a este ámbito. Veolia ha logrado 17 proyectos que beneficiarán a más de 6,2 millones de habitantes en 209 municipios, incluyendo grandes ciudades y zonas de baja densidad de población, y que contribuirán además a la creación de 1.457 empleos. Este despliegue consolida una red de infraestructuras más inteligente, conectada y preparada para afrontar los desafíos de la seguridad ecológica y la resiliencia medioambiental. Estos planes están cofinanciados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través de los fondos europeos NextGenerationEU.

La reutilización del agua y la regeneración de recursos son igualmente esenciales para asegurar el abastecimiento en un país sometido a un elevado estrés hídrico. La evolución de las estaciones depuradoras hacia ecofactorías ejemplifica este cambio de paradigma: infraestructuras capaces de regenerar agua, valorizar residuos, reducir el consumo energético mediante fuentes renovables y preservar la biodiversidad del entorno. Casos como las ecofactorías del Baix Llobregat en Barcelona o BioSur en Granada muestran cómo la innovación aplicada al ciclo del agua puede convertir una instalación tradicional en un nodo de economía circular.

Ecofactoría Baix Llobregat en Barcelona.

A ello se suma el papel de la desalinización como solución de resiliencia hídrica en territorios especialmente expuestos a la escasez. Según datos de la compañía, las innovaciones desarrolladas por Veolia en los últimos 25 años han permitido mejoras del 85% en eficiencia energética y una reducción del 90% en los costes del agua desalinizada, reforzando así la diversificación de fuentes de suministro.

El agua también se ha revelado como una herramienta clave para la salud pública. La vigilancia epidemiológica de aguas residuales permite anticipar riesgos sanitarios y activar respuestas preventivas. En 2025, Veolia fue seleccionada por la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital para supervisar la monitorización de patógenos en el marco del programa EU4Health, una iniciativa que reforzará los sistemas de alerta temprana ante futuras amenazas sanitarias.

En el Día Mundial del Agua, el mensaje de fondo es inequívoco: proteger este recurso significa proteger la salud, la igualdad y el futuro de los territorios. Apostar por una gestión sostenible del agua, basada en la innovación, la reutilización, la inclusión social y la resiliencia climática, ya no es una opción, sino una necesidad compartida para construir comunidades más seguras y prósperas.