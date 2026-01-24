Así provocó la rotura de la vía el descarrilamiento del Iryo: el informe oficial que pone al Gobierno contra las cuerdas

La infraestructura del corredor sur, la más veterana de la red, requiere más mantenimiento y presenta mayor fragilidad respecto a líneas más modernas como Madrid-Barcelona.

El accidente de Adamuz se produce en el corredor Madrid-Andalucía, el más afectado por incidencias técnicas en alta velocidad en España, con 75 avisos solo en 2025 y 272 reportes desde 2018.

Tres trenes que pasaron antes del accidente ya sufrieron daños en sus ruedas al impactar contra el resalte de acero causado por la rotura.

El informe oficial señala que el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz fue provocado por una fractura previa en una soldadura del carril derecho de la vía.

Las pesquisas para determinar las causas de la tragedia de Adamuz se centran en el estado de la infraestructura.

El informe preliminar de la comisión de investigación afirma que el carril derecho ya presentaba una "fractura" previa antes del paso del convoy.

Esta rotura se localizó exactamente en una soldadura de la vía, donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo el pasado domingo.

El documento de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) explica que, al perderse la continuidad del acero, el carril dejó de actuar de forma uniforme. Bajo la presión de las toneladas del tren, el extremo del carril previo a la rotura descendía, provocando que la rueda golpeara contra el escalón formado por el tramo siguiente.

Antes del descarrilamiento, la fractura ya había dejado rastro: tres trenes que pasaron horas antes sufrieron "muescas" en sus ruedas por el impacto contra ese mismo resalte de acero.

Esa misma fractura en la soldadura castigó severamente el material rodante del tren Iryo accidentado. Grabaron una serie de "muescas" en las llantas de los coches 2, 3, 4 y 5. Fue una secuencia de impactos en cadena donde el raíl, incapaz de recuperar su posición a 200 km/h, terminó por ceder ante la presión de cada eje hasta el colapso definitivo de la infraestructura.

18:10 Domingo 18 de enero. El corredor sur alberga el habitual desplazamiento de familias, estudiantes y profesionales de todo tipo tras el fin de semana. A las 18:10, el Alvia 2384 abandona Madrid rumbo a Huelva. Media hora después, el Iryo 6189 parte de Málaga hacia la capital. Al aproximarse a la estación de Adamuz, el carril de la vía 2 presenta una fractura previa al cambio de agujas. Un fallo crítico e invisible en un tramo renovado hace menos de un año. Los cuatro primeros vagones del Iryo salen “intactos” a su paso por el tramo dañado en comparación con lo que sucedería segundos después. 19:43 Al paso del quinto coche, el acero fracturado colapsa y los dos últimos vagones descarrilan con violencia. El impacto contra la infraestructura es tal que los coches séptimo y octavo invaden la vía contigua. 19:44 En un instante, el Alvia aparece en vía contraria a gran velocidad. Sin tiempo para frenar, roza el sexto vagón del Iryo antes de impactar de lleno contra el séptimo. Cuando se producen estos dos choques, queda registrada la caída de tensión en el tramo accidentado. Antes de que la colisión llegue al octavo vagón del Iryo, este ya se encuentra volcado sobre la vía. Cuando el Alvia impacta contra el convoy, el impacto hace que el 'bogie' de este coche salga disparado a más de 200 metros de la zona del accidente. La peor parte del accidente recae sobre el Alvia. El tren descarrila por completo y sus dos primeros vagones se desprenden del resto de la estructura. La violencia del choque proyecta el bogie del vagón 8 del Iryo a 300 metros de distancia. Ambos trenes terminan detenidos en la vía a una distancia de unos 800 metros entre sí. Los dos primeros vagones del Alvia caen por un talud de unos cuatro metros. El balance de víctimas es desolador: 36 pasajeros del Alvia fallecen a causa de la colisión. Los equipos de emergencia localizaron a los fallecidos tanto en el interior de los coches como en el balasto. El Iryo se detiene frente a la caseta de la estación de Adamuz, con sus tres últimos vagones descarrilados tras el impacto. El balance de víctimas en este convoy es de 9 fallecidos. De nuevo, los equipos de emergencia identificaron a los fallecidos tanto dentro como fuera de los convoyes.

El accidente de Adamuz se produce en el año con mayor volumen de incidencias en alta velocidad para el corredor Madrid-Andalucía. Según los datos de la cuenta de X de @InfoAdif, esta línea acumula 75 avisos técnicos solo en los tres primeros trimestres de 2025. Este repunte se vincula, fundamentalmente, a la veteranía de la infraestructura; al ser la más antigua de la red, exige una mayor frecuencia de mantenimiento y reparaciones técnicas, un factor que se suma a la reciente liberalización de la alta velocidad 2021.

La comparativa entre corredores subraya la fragilidad del eje Sur frente a las líneas más modernas. A pesar de que el corredor Madrid-Barcelona soporta una carga de pasajeros significativamente mayor —con picos que superan los 16 millones anuales frente a los 13,4 millones del eje andaluz—, la infraestructura del Sur registra el mayor número de fallos operativos.

Adif no dispone de un repositorio público ni de un archivo histórico detallado para consultar la evolución de las incidencias por línea o gravedad. Ante esta falta de datos centralizados, los registros obtenidos a través de las comunicaciones de @InfoAdif en X muestran cómo la alta velocidad española acumula un total de 598 incidencias desde 2018.

El reparto por corredores confirma que la línea hacia Andalucía registra el mayor número de fallos operativos del país con 272 reportes, frente a los 235 del eje Madrid-Barcelona y los 91 de la conexión con Levante.