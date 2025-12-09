Olvida los altavoces Bluetooth pequeños y compactos: los diseños vintage de Marshall son los que más se llevan

Si te gusta escuchar música en casa mientras cocinas, haces las tareas domésticas, estudias e incluso trabajas, hay una opción mejor que unos auriculares inalámbricos o un altavoz Bluetooth pequeño y compacto. De hecho, los altavoces de Marshall están muy de moda en tendencias de decoración funcionales, porque sirven para escuchar música y además le dan ese toque vintage a cualquier rincón de tu casa.

Es más, en muchos hogares son sustitutos de los tocadiscos, porque mantienen ese estilo clásico sin necesidad de comprar vinilos. FNAC lo sabe, y acaba de rebajar el altavoz Bluetooth Marshall Acton III que estás deseando tener en casa. Además, te puedes ahorrar 100€ si aprovechas sus ofertas de Navidad.

Puntos fuertes de este altavoz Marshall

Sonido definido con muy buena presencia, incluso a un volumen alto.

Conexión Bluetooth estable para reproducir música sin cortes.

Controles físicos para ajustar el tono y el volumen a tu gusto.

Tiene un diseño vintage que queda de maravilla en cualquier rincón de casa.

Altavoz Bluetooth Marshall Acton III

Altavoz Bluetooth Marshall Acton

El altavoz Bluetooth Marshall Acton III es más bonito en persona que en fotos, aunque lo mejor está en el interior. Tiene un sonido muy equilibrado con 60 W de potencia y una respuesta de frecuencia que cubre desde 45 Hz hasta 20 kHz. Es un altavoz pensado para sonar bien en una habitación sin necesidad de tener un gran tamaño ni poner el volumen al máximo.

Incluye controles físicos en la parte superior (para ajustar volumen, graves, agudos y reproducción), Bluetooth 5.2 y ese aire clásico tan reconocible de los altavoces Marshall. Por algo es la última tendencia, tanto en sonido como en decoración.

¿Para quién es perfecto?

¿No sabes si este altavoz Bluetooth Marshall es perfecto para ti? Si te gusta la música y quieres un diseño vintage en casa, lo es. Además, es ideal si:

Quieres un altavoz que suene bien en el salón sin que parezca un altavoz al uso.

Prefieres controlar el sonido con botones físicos y no con un panel digital.

Necesitas potencia suficiente y una conexión estable.

Eres fan de los dispositivos funcionales, es decir, que además de una buena calidad de sonido, también tenga una función estética.

Este altavoz Bluetooth es todo lo que necesitas este invierno en casa, y ahora lo puedes conseguir por 100€ menos en las ofertas de Navidad de FNAC. ¡Nos alucina!

