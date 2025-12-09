Adiós a los programas infinitos: esta lavadora AEG lava en ciclos cortos, cuida tus prendas y reduce el consumo

La lavadora es un gran electrodoméstico que utilizamos casi a diario, sin preguntarnos mucho si funciona bien, si podría ser aún mejor o podríamos hacer algo para reducir el consumo de energía. Igual que la tecnología ha llegado a muchos otros dispositivos en casa, también existen las lavadoras inteligentes que optimizan los recursos, cuidan las prendas y hasta reducen las arrugas.

De hecho, los nuevos modelos incorporan sensores, ajustes inteligentes y programas flexibles que se adaptan mejor a todas las rutinas. AEG tiene algunas de las más inteligentes, y ahora están rebajadas en sus Ofertas de Navidad. Por ejemplo, la lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense, una superventas de AEG que puedes llevarte a casa por 160€ menos. Y con un descuento extra que te contamos a continuación.

Puntos fuertes de esta lavadora

Ajusta automáticamente el tiempo y el modo según la carga.

Ciclos más cortos con menor consumo gracias a la tecnología inteligente.

Elimina virus y bacterias con su programa de higiene.

Lavado rápido para cargas pequeñas (solo 20 minutos).

¿Por qué comprar la lavadora Serie 6000 ProSense?

lavadora Serie 6000

La lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense es un electrodoméstico inteligente con una capacidad de 8 kilos y un centrifugado de hasta 1.600 rpm. En otras palabras, es ideal para la mayoría de hogares y para familias tanto grandes como pequeñas, porque en cualquier momento puedes ajustar el lavado a la carga.

De hecho, esta línea ProSense es perfecta para eso, porque incorpora sensores que analizan cada carga y 'deciden' cuánto tiempo tiene que permanecer la ropa dentro del tambor. Así, la lavadora AEG cuida mejor los colores, las texturas y los tejidos para evitar ciclos más largos de lo necesario. Además de otras tecnologías, como TimeSave Plus o el programa de higiene que acaba con el 99,99% de virus, bacterias y alérgenos.

Las ofertas de Navidad llegan a AEG con un superdescuento diario

La Navidad ya ha llegado a AEG con grandes descuentos en toda la gama de electrodomésticos hasta el 6 de enero, así que tienes todo el mes por delante para hacer tus compras navideñas, regalos y, por qué no, para darte un capricho en casa. Pero estas ofertas no son la única ventaja.

AEG también tiene su propio calendario de Adviento, y hasta el 25 de diciembre lanzarán una oferta diaria muy especial que solo estará activa durante 24 horas o hasta agotar existencias. Esta lavadora ProSense es la oferta del día de hoy, así que además de la oferta que ya tiene, puedes llevártela con un 31% de descuento con el código promocional NAVAEG9. ¡Aprovéchalo!

Si estás pensando en cambiar de lavadora (o acabas de planteártelo), aprovecha las Ofertas de Navidad de AEG y descubre cada día la sorpresa de su calendario de Adviento, porque puedes encontrar muchos más chollos.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.