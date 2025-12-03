PcComponentes rebaja durante el Cyber Week la baliza que será obligatoria en enero

La baliza V16 será obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026, aunque no sirve cualquier modelo. La DGT obliga a comprar un dispositivo conectado y homologado y, a pesar de que hay muchos que lo están, no todos tienen la misma potencia efectiva. Un estudio independiente ha analizado las balizas más vendidas del mercado y concluye que hay una en concreto que tiene un 625% más de intensidad efectiva que el mínimo legal.

Una de las principales críticas a estos dispositivos es la falta de visibilidad en ciertas condiciones, así que este estudio independiente nos ayuda a elegir la mejor. Es la baliza V16 de Help Flash IoT+, una de las más vendidas y ahora también rebajada un 30% en el Cyber Monday de PcComponentes. Solo hasta el 7 de diciembre o hasta agotar stock.

Lo mejor de esta baliza V16

Está homologada por la DGT y cumple todos los requisitos legales para poder utilizarla en 2026.

Tecnología NB-IoT y sistema de geolocalización en tiempo real.

Altísima visibilidad con una potencia superior a 290 candelas.

Tecnología extra, como el sistema 'Eye Protect' que reduce el deslumbramiento al activarla.

Baliza V16: qué es y a partir de cuándo es obligatoria

la mejor sos road descuento

La baliza V16 conectada de la DGT será obligatoria en España para todos los vehículos (turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales) a partir del 1 de enero de 2026. Así que si todavía no tienes la tuya, la oferta de PcComponentes en la baliza V16 de Help Flash IoT+ es buena para comprarla en este último mes antes de que termine el año.

Por supuesto, está homologada (certificado LCOE 2022110790G1) y cumple todos los requisitos mínimos que exige la DGT. Tiene una luz LED de alta intensidad visible 360º a 1 kilómetro de distancia y conexión incluida durante un mínimo de 12 años.

¿Por qué es la baliza V16 con mejor potencia efectiva?

Un estudio independiente ha comparado la potencia de las 11 balizas V16 más vendidas, entre las que se encuentra este modelo de Help Flash. La mayoría de luces de emergencia homologadas se mueven entre las 70 y las 150 candelas efectivas de potencia (el mínimo legal es 40 candelas), pero esta baliza V16 lo supera con creces. Tiene 290 candelas efectivas, lo que se traduce en un 625% más de intensidad que el mínimo legal.

Por tanto, ya que tienes que comprar una, aprovecha para comprar la que ofrece una mejor visibilidad, porque te hará visible para el resto de conductores en situaciones peligrosas, como con niebla intensa o lluvia.

Esta baliza V16 Help Flash IoT+ es una de las más vendidas, la que mejor potencia efectiva tiene y ahora además está rebajada un 30% en PcComponentes para que no tengas excusa. No vas a encontrar una baliza mejor por menos de 35€, así que aprovecha las ofertas del Cyber Monday 2025.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.