Si todavía no tienes freidora de aire, esta Cosori alcanza su precio mínimo histórico en PcComponentes

¿Llevas desde que las freidoras de aire llegaron al mercado pensando que no las necesitas? Que con los dispositivos que ya tienes en casa es suficiente o que no le sacarás tanto partido como la gente dice. Te equivocas, porque hay familias que la utilizan para absolutamente todo, incluso para las recetas que a priori no se te vienen a la cabeza. Y basta con probarla durante unos pocos días para darte cuenta.

Además, tampoco es cierto que tengas que gastarte un dineral en una air fryer moderna, al menos si aprovechas el Black Friday de PcComponentes para hacerte con la tuya. Es más, la freidora de aire Cosori Turbo Blaze Chef Edition acaba de alcanzar su precio mínimo histórico (menos de 95€) y eso ha hecho que esté arrasando en ventas. ¿No le vas a dar una oportunidad?

Lo más destacado de esta freidora de aire

Capacidad de 6 litros para cocinar para 4-5 personas.

Motor de 1725 W muy silencioso y eficiente.

10 programas automáticos para freír, hornear, asar y deshidratar.

Materiales seguros, libres de BPA, PFOA y aptos para introducir en el lavavajillas.

Por qué la air fryer Cosori Turbo Blaze Chef Edition arrasa en ventas

air fryer Cosori Turbo Blaze Chef

La freidora de aire Cosori Turbo Blaze Chef Edition es una de las más completas y modernas del mercado. Si ya que inviertes en una air fryer quieres la última tecnología, con esta vas a conseguir resultados profesionales. Tiene un motor potente y silencioso a la vez, 5 niveles de ventilador para un cocinado homogéneo y una pantalla táctil desde la que podrás controlar la temperatura o el tiempo de cocinado.

Lo que más destacan los usuarios es que su diseño se adapta muy bien a la decoración de cualquier cocina. Y los accesorios incluidos (rejilla metálica para doble altura y brochetas) son muy cómodas para cocinar varias recetas a la vez. Todo por menos de 95€ solo durante el Black Friday de PcComponentes.

Preguntas frecuentes sobre el Black Friday de PcComponentes

Las ofertas del Black Friday de PcComponentes tienen descuentos brutales en pequeños y grandes electrodomésticos, tecnología, gaming, dispositivos electrónicos y mucho más. Si todavía te surgen dudas, ¡toma nota!

¿Cuándo termina el Black Friday de PcComponentes?

Las ofertas serán válidas hasta el 30 de noviembre de 2025, aunque hay ofertas flash que se suman cada día y otras que desaparecen al agotar stock.

¿Qué descuentos puedo encontrar?

PcComponentes tiene ahora mismo descuentos de hasta el 60% en todas las categorías: tecnología para el hogar, móviles, portátiles, televisores, freidoras de aire, accesorios...

¿Los envíos tienen coste adicional?

PcComponentes tiene envíos gratuitos en pedidos superiores a 50€.

¿Puedo comprar varios productos con descuento?

Sí, puedes añadir al carrito todos los productos con descuento que quieras comprar. Las ofertas flash de PcComponentes son acumulables entre sí.

¿Hay stock limitado?

Sí, las ofertas flash suelen tener unidades limitadas, y cuando se acaban, desaparece el descuento. Así que si ves un precio que te interese, aprovéchalo cuando antes, porque puede volar en cuestión de horas.

¿Estás un paso más cerca de tener una freidora de aire? Esta rebajada de Cosori tiene un descuento del 47% solo durante el Black Friday, ¡aprovecha antes de que suba de precio!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.