Las 22 mejores ofertas de los Amazon Prime Days de 2025 en hogar y tecnología

La Fiesta de Ofertas Prime 2025 llega cargada de descuentos que realmente merecen la pena. Durante los días 7 y 8 de octubre, los miembros de Amazon Prime pueden acceder a precios rebajados en miles de productos, desde tecnología hasta hogar, belleza y gadgets. Pero no hace falta perder tiempo buscando entre todo el catálogo, aquí te dejamos una selección con las mejores ofertas ya filtradas y comprobadas ¿Quieres conocerlas? ¡Sigue leyendo!

Mejores ofertas del Amazon Prime

A continuación te dejamos algunas ofertas de los Prime Days para que le saques el máximo partido.

Smartphones

IPHONE16E

Precio original: 709 euros.

Precio con oferta Prime: 569 euros.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,1” con tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz.

con tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz. Cámara principal de 48 MPx con resultados espectaculares incluso de noche.

con resultados espectaculares incluso de noche. Batería duradera y carga rápida.

Samsung A17

Precio original: 309 euros.

Precio con oferta Prime: 242 euros.

Chip A15 Bionic , potencia de sobra para todo.

, potencia de sobra para todo. Cámara doble con gran angular y 50MP.

y 50MP. 128GB de ROM y 4GB de RAM

Motorola g85

Precio original: 349 euros.

Precio con oferta Prime: 199 euros.

Pantalla de 6,67 pulgadas con gran nitidez.

con gran nitidez. Cámara doble de 50 MP.

de 50 MP. Batería de 5.000 mAh .

. Perfecto equilibrio entre rendimiento y precio.

Auriculares

airpods pro2

Precio original: 229 euros.

Precio con oferta Prime: 199 euros.

Cancelación activa de ruido y modo transparencia mejorado.

y modo transparencia mejorado. Audio adaptativo y ecualización automática.

y ecualización automática. Carga MagSafe y autonomía de hasta 6 h por carga.

por carga. Confort absoluto gracias a su diseño ligero.

sony wh

Precio original: 449,99 euros.

Precio con oferta Prime: 276 €.

Cancelación de ruido líder del mercado.

del mercado. Sonido equilibrado , limpio y detallado.

, limpio y detallado. Hasta 30 h de batería y carga rápida.

y carga rápida. Compatibles con Alexa y Google Assistant.

Xiaomi redmi buds 6 pro

Precio original: 79,99 euros.

Precio con oferta Prime: 42,38 euros.

Sonido nítido y graves potentes.

y graves potentes. Cancelación activa de ruido .

. Diseño ultracómodo y compacto.

y compacto. Hasta 20 h de autonomía con estuche.

Tablets

iPad Air

Precio original 949€

Precio con oferta Prime: 859€

Pantalla Liquid Retina de 13” con tecnología True Tone.

de 13” con tecnología True Tone. Chip M3 de 2025, una potencia brutal para multitarea.

para multitarea. Compatible con el Apple Pencil de 2ª generación y Smart Keyboard.

y Smart Keyboard. Ideal para estudiantes, creativos y profesionales.

kindle paperwhite

Precio original: 169,99€

Precio con oferta Prime: 139, 67€

Pantalla sin reflejos con luz cálida ajustable.

con luz cálida ajustable. Resistente al agua (IPX8).

(IPX8). Batería que dura semanas .

. Perfecto para leer en cualquier lugar.

sAMSUNG GALAXY TAB S9

Precio original: 1.049 euros.

Precio con oferta Prime: XX euros .

. Pantalla AMOLED 2X de 11”.

2X de 11”. Procesador Snapdragon 8 Gen 2, potencia asegurada .

. S-Pen incluido.

Ligera, resistente y lista para multitarea.

Hogar y electrodomésticos

roomba 105

Precio original: 399€

Precio con oferta Prime: 249€

Mapeo inteligente de habitaciones.

de habitaciones. Limpieza automática programable desde la app.

programable desde la app. Compatible con Alexa y Google Home.

Ideal para mantener la casa impecable sin esfuerzo.

Dyson v11

Precio original: 599€

Precio con oferta Prime: 399€

Detección láser del polvo invisible.

del polvo invisible. Potente motor Hyperdymium con 60 min de autonomía.

con 60 min de autonomía. Pantalla LCD con información en tiempo real.

con información en tiempo real. Incluye múltiples accesorios de limpieza.

ronorock s8

Precio original: 429,99€

Precio con oferta Prime: 289,99€

Succión HyeperForce y fregado VibraRise.

Doble cepillo de goma que evita enredos.

de goma que evita enredos. Mapeo 3D preciso.

preciso. Control total desde el móvil.

freidora cosori

Precio original: 139,99 euros.

Precio con oferta Prime: 79,99 euros.

Capacidad amplia de 5,5L para familias.

para familias. 11 programas preestablecidos.

preestablecidos. Cesta antiadherente y fácil de limpiar.

y fácil de limpiar. Cocción rápida con menos aceite.

cafetera de longhi

Precio original: 499,99 euros.

Precio con oferta Prime: 369 euros.

Muele el café al instante .

. Espumador de leche integrado.

integrado. Panel digital sencillo e intuitivo.

sencillo e intuitivo. Café de barista en casa.

olla multifuncion2

Precio original: 99,99.

Precio con oferta Prime: XX euros.

Precio con oferta Prime: XX euros. 7 funciones en un solo aparato: olla, vaporera, yogurtera y más.

en un solo aparato: olla, vaporera, yogurtera y más. Cocina rápida y segura.

Recipiente antiadherente y desmontable.

Gran capacidad (5,7 L).

Smartwatches

apple watch se

Precio original: 209 euros.

Precio con oferta Prime: 189 euros.

Seguimiento deportivo y del sueño .

. Detección de caídas y emergencias.

y emergencias. Notificaciones, llamadas y pagos con Apple Pay .

. Resistente al agua y con diseño ligero.

watch6 samsungb

Precio original: 349 euros.

Precio con oferta Prime: 219 euros.

Pantalla AMOLED con bisel fino.

con bisel fino. Seguimiento de salud avanzada : sueño, estrés, ritmo cardiaco.

: sueño, estrés, ritmo cardiaco. GPS y conectividad con Android.

con Android. Batería para todo el día.

watch gtr

Precio original: 99,90 euros.

Precio con oferta Prime: 89,9 euros.

Diseño elegante con caja de aluminio.

con caja de aluminio. GPS de doble banda muy preciso.

muy preciso. Más de 150 modos deportivos .

. Hasta 14 días de autonomía.

Gadgets y accesorios

echo dot

Precio original: 64,99 euros.

Precio con oferta Prime: 29,74 euros.

Sonido mejorado y micrófonos más precisos.

y micrófonos más precisos. Alexa integrada para controlar casa, música o rutinas.

para controlar casa, música o rutinas. Diseño compacto y discreto.

Compatible con dispositivos smart home.

fire tv stick

Precio original: 69,99 euros.

Precio con oferta Prime: 35,90 euros.

Reproduce contenido en 4K UHD con HDR10+.

UHD con HDR10+. Control por voz mediante Alexa.

Compatible con Netflix, Prime Video, Disney+ y más.

Instalación rápida en cualquier televisor.

Samsung t7

Precio original: 119,48 euros.

Precio con oferta Prime: 98,53 euros.

Transferencia ultrarrápida (hasta 1.050 MB/s).

(hasta 1.050 MB/s). Diseño metálico y resistente.

y resistente. Ideal para copias de seguridad o mover archivos grandes .

. Disponible en varios colores y capacidades.

cargador belkin

Precio original: 44,99 euros.

Precio con oferta Prime: 27,99 euros.

Carga rápida Power Delivery.

Power Delivery. Dos puertos USB y capacidad para varios dispositivos.

y capacidad para varios dispositivos. Diseño compacto y carcasa robusta.

y carcasa robusta. Perfecto para viajes o jornadas largas.

Consejos rápidos para aprovechar las ofertas

Prepara una lista de deseos, así puedes comprobar rápidamente si los productos que te interesan bajan de precio.

así puedes comprobar rápidamente si los productos que te interesan bajan de precio. Activa las alertas en la app de Amazon para no perder las ofertas relámpago (“Lightning Deals”).

para no perder las ofertas relámpago (“Lightning Deals”). Revisa las valoraciones antes de comprar , muchas veces los mejores descuentos están en productos con buena reputación.

, muchas veces los mejores descuentos están en productos con buena reputación. Ten el carrito preparado: algunos chollos vuelan en cuestión de minutos.

Las ofertas Prime 2025 duran solo dos días, y los precios pueden cambiar a lo largo de la jornada. Lo mejor es revisar varias veces, porque Amazon actualiza los descuentos constantemente.

Consulta aquí las últimas ofertas activas

Preguntas frecuentes

Seguro que te han surgido dudas sobre cómo funcionan las ofertas del Amazon Prime Day. A continuación, despejamos las preguntas más frecuentes.

¿Se necesita Amazon Prime para acceder a las ofertas?

Sí. Solo los miembros Prime pueden disfrutar de los descuentos exclusivos. Aun así, Amazon ofrece un periodo de prueba gratuito que también permite acceder a las ofertas.

¿Se pueden devolver los productos comprados con descuento?

Sí, las políticas de devolución se mantienen igual. No cambia nada aunque compres durante la Fiesta Prime.

¿Las ofertas son iguales en todos los países?

No necesariamente. Algunas promociones pueden variar según la región o disponibilidad de stock.

Recuerda que las ofertas de los Amazon Prime Days de 2025 solo estarán disponibles durante 48 horas, ¡así que no pierdas tiempo y hazte con tus favoritos!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.