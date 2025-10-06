Cashback en AliExpress: así puedes recuperar hasta el 20% de tus compras, ¡solo del 6 al 7 de octubre!

En todas las compras que hagas en AliExpress los días 6 y 7 de octubre puedes recuperar un 20% en cashback. ¡Hay descuentazos en tecnología, hogar y más!

Los primeros días de cada mes deberían estar marcados en tu calendario, si no lo están ya, porque AliExpress celebra su Choice Day con descuentos brutales en muchísimos productos de su catálogo. Pero este octubre han tirado la casa por la ventana, porque han unido fuerzas con Beruby para devolverte un 20% de las compras que hagas los días 6 y 7 de octubre en concepto de cashback.

Sin trucos. Tan fácil como añadir al carrito los productos en oferta a los que les has echado el ojo, aplicar los cupones descuento AliExpress del Choice Day y puedes recuperar un 20% del precio final de cada producto. Pero ojo, la promo solo estará activa durante estas 48 horas, así que aprovecha para darte algún capricho con la promoción de Beruby y AliExpress. ¡Te contamos todo lo que debes saber!

¿Cómo funciona el cashback de AliExpress?

El cashback de AliExpress es una promoción limitada con Beruby que solo estará disponible los días 6 y 7 de octubre, en el marco del Choice Day que el gigante del comercio electrónico celebra cada principio de mes. Por cada compra que hagas (sin condiciones mínimas ni trucos), recibirás un 20% de reembolso. Por ejemplo, si gastas 100€, te devuelven 20€ (hasta un máximo de 23€). Estos son los pasos a seguir para activarlo:

Regístrate gratis en Beruby aquí. Accede a AliExpress desde el enlace de Beruby. Navega por la web y compra cualquier producto (o varios) durante los días 6 y 7 de octubre. Recibirás un 20% del importe final de cada producto en tu cuenta de Beruby, que después podrás transferir a tu PayPal o cuenta bancaria.

A los descuentos de AliExpress en octubre 2025 se suma la posibilidad de recuperar una parte del dinero que te has gastado. ¡Así se compra mucho mejor!

Aprovecha los descuentos AliExpress y el cashback en estos productos

AliExpress celebra sus ofertas Choice Day los primeros días de cada mes, y suele ser el momento más interesante para conseguir productos de tecnología, hogar, electrodomésticos, moda o belleza (entre muchos más) a precios más bajos que de costumbre. Y lo que también vuelven son los códigos descuento de AliExpress en octubre, que puedes aplicar en todas tus compras:

ESCD02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 15€

: 2€ de descuento en compras mínimas de 15€ ESCD04 : 4€ de descuento en compras mínimas de 29€

: 4€ de descuento en compras mínimas de 29€ ESCD15 : 15€ de descuento en compras mínimas de 109€.

: 15€ de descuento en compras mínimas de 109€. ESCD20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 159€

: 20€ de descuento en compras mínimas de 159€ ESCD35 : 35€ de descuento en compras mínimas de 279€

: 35€ de descuento en compras mínimas de 279€ ESCD50 : 50€ de descuento en compras mínimas de 389€

: 50€ de descuento en compras mínimas de 389€ ESCD65 : 65€ de descuento en compras mínimas de 529€

: 65€ de descuento en compras mínimas de 529€ ESCD75: 75€ de descuento en compras mínimas de 659€

Los cupones descuento y el reembolso del 20% en AliExpress lo puedes utilizar en cualquier producto en oferta solo durante los días 6 y 7 de octubre. Hay muchísimo para elegir, pero aquí van 4 chollos que no deberías dejar escapar.

Garmin forerunner

Es uno de los mejores relojes deportivos que puedes comprar hoy. El Garmin Forerunner 165 viene con una pantalla AMOLED redonda, fluida y con una interfaz muy intuitiva para poder consultar cualquier información de un simple vistazo. Además, combina muy bien el acabado deportivo con un toque elegante para poder usar el smartwatch en cualquier situación.

Mide tu estado de salud, tus entrenamientos y se convierte en un pequeño entrenador personal que te motiva y te ayuda a mejorar tu rendimiento. Ya está muy rebajado, pero puedes ahorrar 20€ con el cupón ESCD20 y además con la promoción de AliExpress + Beruby te devuelven 23€ (el cashback máximo).

Robot lefant

Otra oferta bastante potente es la que tiene este robot aspirador Lefant M3, que costaba 825€ y ahora lo puedes conseguir por mucho menos. Para empezar, te puedes ahorrar 20€ extra con el cupón AliExpress ESCD20 y llevarte otros 23€ en forma de cashback en tu cuenta de Beruby.

Es el pequeño electrodoméstico que, además de su precio, te va a hacer la vida mucho más fácil en casa. Tiene una potencia de succión de 12.000 Pa que puede con pelos de las mascotas, polvo, migas de pan y suciedad acumulada. Además, tiene navegación láser LiDAR y tecnología Freemove 3.0 para una navegación mucho más inteligente por toda tu casa. ¿Te lo imaginas ya limpiando cada rincón de tu casa?

Samsung galaxy buds

Los chollos en tecnología del Choice Day de AliExpress están para aprovecharlos al máximo, y no se nos ocurre mejor opción para alguien que escucha música 24/7 que estos auriculares inalámbricos Samsung. Destaca su calidad brutal, acorde a la marca, y uno de sus puntos fuertes es la reducción de ruido activa adaptativa con Galaxy AI.

Esto significa que podrás escuchar música o llamadas sin ningún tipo de distracción, pero sin perder por completo el contacto con tu entorno. Y con tecnología tan útil como la traducción en tiempo real. Si aplicas el cupón descuento ESCD15, estos auriculares se quedan en 110,49€. Además, con el cashback de AliExpress, te devuelven 22€ solo si lo compras los días 6 y 7 de octubre.

Freidora de aire taurus

Por último, esta freidora de aire Taurus merece mucho la pena por sus prestaciones y su precio. Si quieres comer mucho más sano en casa y sin hacer el doble de esfuerzo, alucinarás con su sistema de aire caliente, preparado para cocinar los alimentos de manera uniforme y sin añadir apenas aceite.

Incluye 8 programas automáticos, una pantalla táctil muy intuitiva y una cesta de 8 litros ideal para familias. Aplica el cupón descuento ESCD04 antes de finalizar la compra y no olvides de activar el cashback, porque recibirás de vuelta 15,50€.

Preguntas frecuentes

Ya sabes cómo funciona el cashback de AliExpress y cuáles son los mejores descuentos de AliExpress en octubre 2025, ¿todavía te surge alguna duda más? Resolvemos las preguntas más frecuentes sobre la promo de AliExpress y Beruby.

¿Qué tengo que hacer para conseguir el cashback de AliExpress?

Es muy fácil. Solo tienes que registrarte gratis en Beruby y acceder a AliExpress desde su enlace. Automáticamente, y sin hacer nada más, conseguirás un 20% de cashback en todas las compras que hagas los días 6 y 7 de octubre. Verás el importe reflejado en tu cuenta de Beruby.

¿Hay algún límite de cashback?

Sí, el cashback máximo por producto son 23€.

¿Y si compro varios productos en el mismo pedido?

El cashback se calcula de manera individual para cada artículo y no sobre el total de la cesta. Por tanto, recibirás el 20% de cada producto y no un máximo de 23€ en toda la compra.

¿Cuándo recibiré el dinero de mi cashback en la cuenta de Beruby?

El saldo aparecerá en tu cuenta de Beruby una vez que AliExpress valide la compra, suele tardar unos pocos días.

¿Puedo combinar el cashback del 20% con los códigos descuento de AliExpress en octubre?

Sí y, de hecho, es lo ideal. Puedes aplicar los cupones descuento de AliExpress en cada compra y además recibir el 20% de reembolso sobre el precio final de cada producto.

Vaya manera de empezar octubre, ¿no? Si quieres aprovechar la promoción de AliExpress + Beruby, haz tus compras los días 6 y 7 de octubre y recibe hasta un 20% de cashback en cada producto. ¡Actívalo ahora!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.