Los mejores auriculares del mercado ahora son más baratos: Llévate los AirPods 3 por 58€ menos

Entrenas con música, limpias con podcasts y juegas con auriculares. Te gusta que el sonido te acompañe, pero no te gusta nada que haya cables de por medio. Si quieres unos buenos auriculares inalámbricos en sonido, autonomía y ergonomía, sabes que Apple tiene los mejores, pero también sabes que son caros. O no. Ahora puedes comprar los Apple AirPods 3 por menos de 112 € en PcComponentes, y no los 170 € que suelen costar.

Son perfectos para deportistas, para amantes del sonido y para cualquiera, básicamente. Su calidad de sonido es muy superior a la del resto, su alcance es enorme y su autonomía llega a las 30 horas. Cumplen con nota en todos los aspectos y te ofrecen una fórmula imposible de igualar.

Lo mejor de estos auriculares

El sistema de audio espacial te envuelve por completo en cualquier sitio y lugar.

La tecnología de ecualización adaptativa se ajusta a tu oído para que disfrutes de la mejor calidad de sonido.

Con 5 minutos de carga tienes una hora de uso: su batería total dura hasta 30 horas.

El control táctil es comodísimo y muy intuitivo.

Apple AirPods 3

Airpods pro3

Olvídate de todo lo que has escuchado hasta ahora con otros auriculares inalámbricos. Los Apple AirPods 3 juegan en otra liga gracias a su tecnología: duran hasta 30 horas con su estuche de carga y, con solo 5 minutos, te dan una hora de autonomía. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es cómo se adaptan a tu oído y lo bien que suenan. Su cancelación de ruido es increíble, y su ecualización adaptativa analiza la forma de tu oído para ajustar el sonido de forma que lo escuches cristalino y con una calidad muy superior al resto de auriculares.

Además de eso, te envuelven por completo con el audio espacial para que parezca que está dentro de cada canción, película o juego. Conectarlos es tan simple como sacarlos de su estuche, y para usarlos basta con usar el control táctil que tienen. Son inigualables.

¿Qué opinan quienes ya los tienen?

La autonomía y la calidad de sonido son lo que más valoran todos los que tienen ya estos auriculares de Apple. Aquí tienes algunos testimonios de usuarios que los han comprado:

"Buen producto, se escucha muy bien y la batería dura lo suficiente como para no tener que cargar en 6-7 h aprox"

"Muy bueno. Se escuchan súper bien, son cómodos para llevar y son muy ligeros."

"La calidad del sonido debe ser muy buena, porque le hablamos y no nos hace ni el más mínimo caso."

Aprovecha esta oferta y llévatelos ya por solo 111,99 €. Además, PcComponentes puede hacer envíos en tan solo 24 horas, ¡ideal para tenerlos antes de irte de vacaciones!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.