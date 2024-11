5 planchas de pelo rebajadísimas que lo están petando en el Black Friday de Amazon

New Mall Media

New Mall Media

El Black Friday de Amazon 2024 ya ha comenzado, y con él, una avalancha de ofertas que te harán querer renovar todo lo que tienes. Desde el 24 de noviembre hasta el 2 de diciembre, Amazon se convierte en el paraíso de los cazadores de descuentos. Este es el momento perfecto para aprovechar precios imbatibles en tus marcas favoritas y regalarte ese capricho que llevas tiempo deseando, ya sea un gadget, un producto de belleza o incluso un regalo adelantado para Navidad. Con rebajas de hasta el 45%, puedes conseguir calidad y ahorro en un solo clic.

Lo mejor de todo es que no importa lo que busques, porque Amazon tiene algo para todos: tecnología, moda, cuidado personal, y más. Además, apoyar a pequeñas empresas también es parte del plan, así que cada compra puede ser un gesto con doble beneficio. Si eres miembro de Amazon Prime, el trato es aún más dulce, con envíos gratuitos y acceso rápido a las ofertas. Y para que compres sin preocupaciones, todos los productos tienen devolución extendida hasta el 31 de enero de 2025.

Pero el Black Friday no es solo cuestión de ahorrar, es la excusa perfecta para verte increíble. Este es el momento de equiparte con las mejores herramientas al mejor precio. Para ponértelo fácil, hemos seleccionado 4 ideas de planchas de pelo para que luzcas espectacular estas fiestas. No olvides que el Black Friday es único, y una oportunidad así no se repite.

Plancha de pelo ghd gold

La primera propuesta es la plancha de pelo ghd gold, tu mejor aliada para lucir un cabello impecable con facilidad. Su tecnología Dual-zone asegura una temperatura constante de 185ºC, ideal para moldear sin dañar tu melena, mientras sus placas suaves y basculantes trabajan para un acabado brillante y sin encrespamiento.

El diseño redondeado te permite cambiar de estilo: desde rizos definidos hasta un liso perfecto. Con calentamiento ultrarrápido en 25 segundos, modo suspensión automática y voltaje universal, es perfecto para cualquier ocasión, aquí o en el extranjero. Ahora, ¡llévatela con un descuento increíble de 80 euros por el Black Friday! ¿Lista para deslumbrar?

Plancha de pelo Remington Keratin Therapy Pro

Esta plancha de pelo cuenta con más de 24 mil valoraciones positivas en Amazon, una demostración de su increíble calidad. La Remington Keratin Therapy Pro es cuidado y estilo en cada pasada. Sus placas extralargas de cerámica avanzada con queratina cuidan tu cabello mientras moldean, dejándolo suave y fortalecido.

Gracias a su sensor inteligente, ofrece hasta 3 veces más protección contra el daño, asegurando un cabello 5 veces más fuerte. Con ajustes de temperatura entre 160°C y 230°C, se adapta a tus necesidades, y su calentamiento ultrarrápido en solo 15 segundos te ahorra tiempo. Y lo mejor es que puede ser tuya con 15 euros de descuento.

Plancha de pelo Philips serie 5000

La Philips Serie 5000 es el equilibrio perfecto entre cuidado y rendimiento. Su tecnología ThermoShield protege tu cabello de los daños por calor mientras su sensor regula la temperatura para un alisado uniforme y brillante. Las placas flotantes de cerámica avanzadas se ajustan delicadamente al cabello, logrando un peinado un 50% más rápido y un acabado 35% más suave. ¿Tienes mucho encrespamiento? Gracias al doble cuidado iónico eso es cosa del pasado, esto aporta brillo intenso y un toque de suavidad incomparable. Sin duda, es una de las mejores ofertas del Black Friday 2024, ya que está rebajada 36 euros.

Plancha de pelo BaByliss ST393E

Cerramos la lista con una plancha de pelo muy innovadora: la BaByliss ST393E Super Smooth 235, la herramienta definitiva para un look impecable. Sus placas flotantes extralargas de cerámica con titanio garantizan un tamaño ultrasuave, logrando resultados rápidos y espectaculares en una sola pasada. Su diseño curvo te permite alternar entre un alisado y ondas duraderas con facilidad.

Con seis ajustes de temperatura, de 140°C a 235°C, y modos de protección e intensidad, se adapta a cualquier tipo de cabello. Gracias a la tecnología iónica, decirle adiós al encrespamiento y lucir un brillo deslumbrante es muy sencillo. ¡Y ahora con 32 euros de descuento!

Estas son solo una muestra de las increíbles gangas que el Black Friday de Amazon tiene para ti. Grandes descuentos, primeras marcas y todo lo que necesitas para darte un capricho o adelantar tus regalos. ¡Recuerda, las oportunidades vuelan! Aprovecha antes de que desaparezcan.