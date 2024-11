¡Este Black Friday disfruta de los mejores eventos con hasta un 40% de descuento en Entradas.com!

¿Estás buscando un plan diferente para noviembre o diciembre? La Navidad está a la vuelta de la esquina, y en esta época del año todos buscamos experiencias que nos saquen de la rutina e incluso los regalos más originales para los nuestros. Este año, Entradas.com te lo pone muy fácil, porque el Black Friday 2024 acaba de aterrizar en su plataforma con descuentos de hasta el 40% en conciertos, teatros, musicales y los planes más divertidos.

Las experiencias están muy por encima de los regalos materiales y te permitirán vivir momentos que recordarás siempre. Por eso, las mejores ofertas del Black Friday te llevan a los conciertos de tus artistas favoritos, al musical que te te llenará de energía como el estreno mundial de la famosa obra Los Pilares de la Tierra, al monólogo perfecto para llorar de la risa o a esa obra de teatro con la que desconectarás de la rutina, como La Función que sale mal.

Lo mejor es que Entradas.com tiene un amplio catálogo de planes para todos los gustos, y ahora tienen descuentos de hasta el 40% solo durante el Black Friday 2024. El musical Malinche, Circlassica o los conciertos de Christmas Starlite son solo algunos de los eventos que ahora están rebajados en Entradas.com. ¿Quieres saberlo todo sobre ellos? ¡Sigue leyendo!

malinche-musical-nacho-cano

Nuestra primera propuesta es Malinche, el famoso musical de Nacho Cano que ha conquistado a crítica y público. Cuenta una historia que ocurrió en el siglo XVI y que siempre se ha narrado desde el punto de vista de las guerras y los conflictos. Este musical conseguirá transportarte a la época en la que nació el mestizaje, donde la historia de amor entre Hernán Cortés y la indígena Malinche estarán muy presentes.

La danza tiene un peso importante, desde el claqué hasta el flamenco, pero también la música de rock, rap y hasta los sonidos indígenas. El musical Malinche es una experiencia que te cambiará para siempre y que es una de las mejores ofertas del Black Friday 2024 gracias al 35% de descuento en Entradas.com.

CirclassicaIfema

Otro plan que se ha colado en las ofertas del Black Friday es Circlassica, una secuela que cuenta la historia del Gran Circo Mundial. El protagonista de este show es Johnny, un carismático payaso que viajó por todo el mundo para cumplir su sueño. Ahora, vuelve a esta mítica carpa con sus sobrinos Blanca y Manu, de 16 años. Juntos crearán el espectáculo de circo más impresionante que hayas visto jamás.

Pero no estarán solos, porque contarán con algunos de los mejores artistas del mundo: Chongquin con sus equilibrios, el columpio de Troupe Skokov o las acrobacias que nos dejan a todos con la boca abierta del Duo Nikulin. Sin duda un espectáculo que merece mucho la pena.

MammaMia el musical

¡Vive la magia de Mamma Mia! en el Teatro Rialto de Madrid! Déjate llevar por la inolvidable música de ABBA mientras Sophie, en su boda soñada en una isla griega, busca a su verdadero padre entre tres inesperados candidatos. Con humor, emociones y basado en 23 canciones del grupo sueco como “Dancing Queen” o “Mamma Mia”, este musical es pura energía.

Con un elenco brillante, escenografía renovada y grandes coreografías, esta producción garantiza una experiencia inolvidable. Perfecto para disfrutar con amigos, pareja o familia. Aprovecha el 25% de descuento por Black Friday y canta, ríe y baila en una experiencia única. No pierdas esta oportunidad y consigue tus entradas para una noche inolvidable.

Christmas_by_Starlite-2-1280x720

El último plan imprescindible para esta Navidad es Christmas Starlite, que vuelve a Madrid en su segunda edición con una completa programación de conciertos. Del 12 al 31 de diciembre disfrutarás de la música de algunos de los mejores artistas del panorama nacional e internacional, como Vanesa Martín, Black Eyed Peas, Camilo o Estopa.

Es uno de los mejores festivales boutique del mundo y también una apuesta de ocio muy ambiciosa para hacer en la capital. Además de la música, la magia y la gastronomía también se darán cita en un espacio para todos los públicos. Y ahora también es una de las mejores ofertas del Black Friday 2024.

Estos cuatro eventos no son los únicos a los que puedes asistir con descuentos de hasta el 40%, porque Entradas.com tiene un amplísimo catálogo de experiencias. Ahora puedes comprar tus entradas para el musical The Book of Mormon con descuentos del 25% en funciones seleccionadas, Los Chicos del Coro con un 30% o la exposición inmersiva Spirit of Japan, con un 25% de ahorro también este Black Friday 2024. Diviértete, ríe, disfruta de la magia y regala momentazos.