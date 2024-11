Este pack de 2 cepillos de dientes sónicos de Philips arrasa en Amazon ¡y tiene 150€ de descuento!

New Mall Media

Si de verdad te preocupa tu salud bucodental, deberías abandonar tu cepillo de dientes manual cuanto antes. Los cepillos eléctricos son mucho más eficientes y, además, con las nuevas tecnologías que integran, se encargan de cuidar tus encías y dientes, evitar daños e incluso recomendarte las mejores técnicas y métodos para tener una salud de primera. Philips es especialista en ello, y ahora protagoniza la oferta perfecta para que tengáis unos dientes perfectos en casa.

Cortesía de Amazon, puedes disfrutar de un descuento del 43% en la compra de un pack de 2 unidades del Cepillo de dientes sónico Philips Sonicare 7100. Solo por tiempo limitado, tienes ante ti la oportunidad de ahorrar 150 € en la compra de dos cepillos con una tecnología de vanguardia con la que podrás presumir de sonrisa y reducir tus visitas al dentista. ¿Quieres saber más? A continuación te contamos todo lo que necesitas.

Cepillo de dientes sónico Philips Sonicare

El Cepillo de dientes sónico Philips Sonicare 7100 va a cambiar la idea que tienes sobre cepillarte los dientes. Su tecnología sónica hace que sea capaz de realizar más de 1.000 movimientos de cerdas por segundo, eliminando hasta 10 veces más placa que un cepillo manual, llegando a las zonas más difíciles y garantizando unas encías hasta 7 veces más sanas. Una de las claves para conseguirlo es su cabezal en forma de U y la suavidad de sus firmes cerdas, que garantizan una adaptación total a cada pieza dental y una limpieza tan uniforme como cómoda.

Este modelo además es sumamente personalizable, ya que ofrece 4 modos de cepillado con 3 niveles de intensidad cada uno, dando un total de 12 opciones de limpieza. Esto permite al usuario adaptar el cepillo totalmente a sus necesidades, ya sea para una limpieza profunda, cuidado de las encías o un cepillado diario. Además, el sensor de presión inteligente que tiene proporciona una protección adicional al parpadear en morado y reducir la vibración si se aplica demasiada fuerza, evitando daños en las encías.

Por otra parte, puedes conectar el cepillo a la app Philips Sonicare para que te guíe a la hora de mejorar tu rutina para una boca mucho más limpia y sana. Si compras este pack, no te llevarás uno, sino dos cepillos sónicos, con cabezales de primera calidad, estuche de viaje y cargadores de USB tipo C, junto con dos años de garantía y una política de devolución de 30 días si no te convence.

Es la opción perfecta si te preocupa la salud de tus dientes y encías, y más ahora que está rebajado a 199,99 €. ¡Llévate ya este pack de cepillos de dientes sónicos de Philips!