¡Chollazo en Cecotec!: si buscas un secador de pelo para viajar, este es perfecto y está rebajado a menos de 16€

Cuando viajas, siempre tienes el mismo problema: la maleta no da para más y no puedes llevar tu secador de confianza. Los hoteles suelen contar con secadores, aunque no todos lo hacen y no siempre funcionan. Además, las estancias no siempre se hacen en hoteles. Entonces, ¿cuál es la solución si quieres domar tu melena al viajar? Un secador de viaje. Cecotec te ofrece uno que no solo cuenta con unas funciones y características ideales, sino que además tiene un precio perfecto.

Con motivo de los Cecodays, la tienda oficial de esta marca española ha rebajado el Secador de pelo Cecotec Bamba IoniCare TravelWhite. Solo por tiempo limitado, te lo puedes llevar por menos de 16 € gracias al descuento del 20% que tiene. Dadas sus características, es una cifra totalmente irrisoria. ¿No lo crees? Sigue leyendo entonces. Te vamos a contar todas sus bondades y entenderás por qué es una oferta que no puedes dejar pasar.

Secador de pelo Cecotec Bamba IoniCare

El Secador de pelo Cecotec Bamba IoniCare TravelWhite es un secador de pelo compacto, potente y perfecto para acompañarte en la maleta en cada viaje que hagas. Tiene un motor de 2400 W que garantiza un secado rápido para que no tengas que esperar para darle a tu pelo el acabado que deseas, y sin poner en peligro tu salud capilar. Además, su diseño plegable hace que ocupe mucho menos cuando no lo estás usando, por lo que no va a darte problemas si lo llevas en el equipaje de cabina en tus escapadas.

Uno de los principales beneficios del Bamba IoniCare es su función Pro Ionizer, que libera iones negativos para reducir el encrespamiento y potenciar el brillo del cabello, consiguiendo un acabado suave y saludable. Además, la tecnología HairCare protege el cabello de sobrecalentamientos, manteniendo su flexibilidad y color natural intactos. Junto a todo esto, brinda un control total sobre sus funciones gracias a los 2 niveles de velocidad que tiene y a los 2 ajustes de temperatura.

La guinda en ese sentido la pone el botón de aire frío, que da un caudal constante con el que sellar la cutícula y conseguir que tu look sea más duradero sin tener que dañar el pelo. Consigue un secado perfecto sin sacrificar ni brillo ni salud del cabello y, con la tecnología Pro Style, te permite sellar rápidamente la cutícula, consiguiendo un acabado aún más brillante que de costumbre.

Es compacto, es plegable, es potente, es versátil y cuida tu cabello. ¿Qué más se le puede pedir? Ahora que está rebajado a tan solo 15,90 € por los CecoDays, lo único que se le puede pedir es que llegue cuanto antes. ¡Aprovecha y hazte ya con él!