El potente cepillo térmico ghd que arrasa en los salones de belleza: es todo un éxito de ventas y tiene descuentazo en Amazon

¿Buscas un equilibrio entre llevar el pelo siempre perfecto y no invertir demasiado tiempo en conseguirlo? Probablemente sea uno de los principales deseos entre las más presumidas y las que quieren lucir siempre una melena espectacular. Y no, no es una utopía, porque los cepillos térmicos llegan para demostrar que es posible conseguir un acabado de peluquería sin pasarte horas delante del espejo. Son peines eléctricos que se conectan a la corriente como una plancha o un secador y permiten peinar el pelo al mismo tiempo que lo secan.

Los cepillos térmicos están diseñados para alisar el cabello de forma eficiente y en muy poco tiempo. No tendrás que hacer malabares con el secador en una mano y el peine en la otra, porque hacen las dos funciones al mismo tiempo y son mucho menos agresivos que otros dispositivos de calor. Además, la mayoría de aparatos de estas características incorporan medidas de seguridad avanzada, como revestimientos cerámicos o tecnología de iones.

Dicho de otra manera, llegan para convertirse en tu nuevo imprescindible de haircare. Y como sabíamos que te iba a encantar el 'invento', hemos fichado el cepillo térmico ghd glide con un 29% de descuento en Amazon. Aprovecha el ofertón para conseguirlo ahora por menos de 120€. ¡Chollazo!

Cepillo térmico ghd glide

Cepillo termico ghd

El cepillo térmico ghd glide es sinónimo de tecnología e innovación para el cabello, a la par que una herramienta que se va a convertir en imprescindible en tu día a día.

Se trata del primer cepillo caliente profesioonal de ghd que llega para peinar, alisar, dar forma y que literalmente consigas todos los resultados posibles con el mismo dispositivo. Además, si tienes la melena demasiado seca, te ayudará a suavizarla en muy poco tempo.

Por supuesto, incorpora tecnología iónica que elimina el encrespamiento y cuida perfectamente de tu melena. No tendrás que preocuparte por el calor excesivo, porque el propio cepillo térmico cuida de tu melena tan bien como tú lo harías. Además, establece una temperatura óptima de 185ºC para que luzcas una melena sana.

Si te fijas en su apariencia, verás que este cepillo es exactamente igual a un peine convencional, aunque con la peculiaridad de que se conecta a la corriente. Además, combina cerdas cortas y largas para peinar todo tipo de melenas y dejar un resultado de peluquería sin moverte de casa. ¡Un auténtico chollo por menos de 120€!