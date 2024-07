Te contamos cuál es la mejor promoción para conseguir los nuevos Foldables de Samsung al precio más bajo

Los recién lanzados Samsung Galaxy Z Flip6 y Z Fold6 están causando sensación, y no es difícil saber por qué. Estos dispositivos no solo marcan un hito en diseño y funcionalidad, sino que también llegan con una oferta irresistible que no puedes dejar escapar. En la tienda oficial de Samsung.com, te esperan grandes ventajas para precomprar tus nuevos smartphones con grandes descuentos. ¿Y que te parece añadir los nuevos auriculares inalámbricos Samsung Buds3 Pro por tan solo 49,90€, o llevarte a casa el nuevo Galaxy Watch7? Las sorpresas no acaban aquí.

Para hacer aún más tentadora la oferta, Samsung ofrece financiación de hasta 36 meses al 0% TAE. Esto significa que puedes disfrutar de la última tecnología sin preocuparte por el coste inicial. Visita la tienda Samsung.com ahora mismo, sigue unos simples pasos, y saca partido al verano.

Consigue el nuevo Samsung Z Flip6 con los Buds3 Pro desde 948€

Flip6buds3

El Galaxy Z Flip6 de Samsung es el nuevo smartphone que no solo redefine el concepto de diseño compacto, sino que también llega cargado de ventajas que harán que no puedas resistirte a su precompra. Elige tu Z Flip5 de 256GB entre los tres colores exclusivos de Samsung.com: negro, blanco o melocotón y recibirás una funda de regalo para mantenerlo protegido desde el primer momento.

Pero aquí no acaba la oferta. Con la opción Entrega y Estrena, puedes intercambiar tu antiguo móvil, sin importar la marca o su estado, y recibir un descuento adicional de 100€. Y si además, añades a tu carrito los auriculares Samsung Buds3 Pro (valorados en 249€) y utilizas el código descuento BUDS3PRO, los conseguirás por solo 49,90€.

Samsung quiere que disfrutes aún más de sus ventajas, interactúa con los expertos de Samsung a través del chat en línea de la parte inferior derecha de la web y pídeles un código de registro que te dará un descuento adicional de 50€. ¿Ya te registraste? Entonces seguramente recibiste un cupón de descuento exclusivo de 50€ en tu correo electrónico.

Y no olvides que si realizas tu precompra a través de la aplicación móvil y usas el código APP10, obtendrás un 10% de descuento adicional. Además, si decides pagar con Bizum, ahorrarás otros 50€. Esto significa que puedes llevarte a casa el Samsung Z Flip6, la funda y los auriculares inalámbricos Buds3 Pro por tan solo 948€, en lugar de 1.508€ si los comprases por separado.

Llévate el Z Fold6 con los Buds3 Pro desde 1.623€

Fold6buds3

El Galaxy Z Fold6 de Samsung combina lo mejor de la tecnología móvil y la versatilidad de una pantalla plegable, a la vez que ofrece una gran potencia, todo en un dispositivo que cabe en tu bolsillo.

En Samsung.com, la experiencia de compra se vuelve aún más emocionante. Elige entre los elegantes colores exclusivos blanco o negro para tu Z Fold6 de 256 GB y obtén una funda de regalo valorada en 99€. Además, con el programa Entrega y Estrena, puedes recibir un descuento adicional de 100€ al entregar tu antiguo dispositivo, sin importar su estado o marca.

Pero eso no es todo. Añade a tu carrito los auriculares inalámbricos Buds3 Pro, valorados en 249€. Gracias al código BUDS3PRO, podrás adquirirlos por tan solo 49,90€ al precomprar el Z Fold6. ¿Quieres más ventajas? Interactúa con los expertos a través del chat en línea de Samsung.com situado en la parte inferior derecha para obtener un código de registro que te dará un descuento adicional de 50€. Y si ya te registraste, seguro recibiste un cupón exclusivo de 50€ en tu correo electrónico.

Haz tu compra a través de la aplicación móvil y usa el código APP10 para obtener un 10% de descuento adicional. Además, selecciona Bizum como tu método de pago y ahorra otros 100€ en tu compra.

En total, podrás llevarte a casa el Samsung Z Fold6, la funda y los auriculares inalámbricos Buds3 Pro por solo 1.623€, un ahorro de 733,99€ comparado con el precio habitual por separado. No pierdas esta oportunidad única de disfrutar de la innovación y el poder de Samsung a un precio increíble.

Consigue con el Z Flip6 un Wacth7 y los Buds3 Pro desde 1.068€

Flip6buds3watch7

Otro nuevo lanzamiento que está causando sensación es el Galaxy Watch7 de Samsung, que establece un nuevo estándar en relojes inteligentes al combinar robustez, elegancia y funcionalidad avanzada. Fabricado con titanio de calidad aeroespacial y ofreciendo hasta 100 horas de autonomía, es el dispositivo que te acompañará en tu día a día.

Lo mejor es que ahora puedes integrar el Galaxy Watch7 en los packs promocionales anteriores. Si ya te has decidido por el Z Flip6 con los Buds3 Pro, añadir un Watch7 es la opción perfecta. Simplemente sigue los pasos de la promoción anterior en Samsung.com y añade al carrito el Galaxy Watch7 de 40 mm BT. Verás automáticamente aplicado un descuento del 25% sobre su precio habitual, además de recibir una correa de regalo para personalizar aún más tu dispositivo.

Con esta oferta exclusiva de la tienda oficial de Samsung.com, podrás llevarte el Z Flip6 con funda protectora, los Buds3 Pro para disfrutar de un sonido premium sin cables, y el Galaxy Watch7 con correa de regalo, todo por solo 1.068€. Esto supone un ahorro de 808,56€ en comparación con el precio de los productos por separado.

Estrena Watch7 con el Z Fold6 y los Buds3 Pro desde 1.743€

Foldbuds3watch7

Aprovecha la oferta única para llevar a casa el Z Fold6 junto con los Buds3 Pro y el Samsung Watch7. Al añadir el Watch7 de 40 mm BT al carrito durante la precompra, recibirás un 25% de descuento y una correa de regalo.

Con este pack exclusivo en Samsung.com, por solo 1.743€, estarás ahorrando 834€ en comparación con el precio individual de cada producto. Esta es la oportunidad perfecta para equiparte con lo mejor de la tecnología Samsung y disfrutar de una experiencia completa y conectada.

¿Listo para elegir tu pack ideal con los nuevos Foldables de Samsung y los accesorios perfectos? Descubre las promociones exclusivas en Samsung.com durante la precompra y asegura los modelos más populares a precios increíbles.