El complemento alimenticio PediaSure® contiene nutrientes que pueden ayudarte con el crecimiento¹, las defensas² y a la atención y memoria³ de tus hijos

Garantizar una nutrición completa y equilibrada para los más pequeños es una prioridad para padres y madres, por la influencia que tiene en su crecimiento. Especialmente en los primeros años de vida, los niños experimentan un periodo de crecimiento muy rápido⁵. A veces, no es fácil conseguir que aprendan unos buenos hábitos alimenticios y educarlos en una alimentación equilibrada, pero PediaSure puede ser un aliado nutricional que necesitas durante este proceso.

Si no sabes qué es, PediaSure es un complemento alimenticio para niños de 1 a 10 años que ha sido formulado para complementar una dieta variada y equilibrada, sin reemplazar las comidas principales. Complementando la dieta de tu hijo con PediaSure ayudas a que tus hijos obtengan una variedad de nutrientes, para apoyar su alimentación diaria. Su composición es uno de sus aspectos más destacados, ya que PediaSure contiene proteínas, 27 vitaminas y minerales. Apoya el crecimiento de sus huesos¹ por su contenido en proteínas y calcio, al sistema inmunitario² gracias a la vitamina D, atención y memoria³ gracias al hierro. Además, para mayor comodidad, puedes elegir entre el formato Polvo, disponible también en formato ahorro, o Drink, listo para tomar

Otro aspecto a considerar de este complemento es el delicioso sabor que encanta a los niños⁶, con opciones como vainilla, chocolate o fresa. Esto facilita la integración de PediaSure por ejemplo en el desayuno, las comidas o meriendas, permitiendo experimentar con recetas⁷ y crear, por ejemplo, sabrosos Smoothies de fresas. Una combinación de sabor⁶ y nutrientes que les encantará.

¿Quieres ver qué opciones hay? Echa un vistazo a continuación para descubrir los sabores de PediaSure y piensa en el sabor que más les puede gustar, así tus hijos van a tener un aporte extra de nutrientes, por ejemplo de calcio y proteínas, para apoyar el crecimiento de sus huesos¹.

1_PediaSure niños

PediaSure Vainilla es un complemento alimenticio en formato polvo que encanta a los más pequeños⁶ gracias a su agradable sabor. Esta lata de 850 gramos contiene proteínas, 27 vitaminas y minerales, como el calcio, importante para el crecimiento de los huesos¹. PediaSure contiene Vitamina D que ayuda a su sistema inmunológico², y hierro, que apoya la atención y memoria³.

A la hora de integrar PediaSure Vainilla en la rutina diaria, lo tienes bastante fácil, ya que es un complemento alimenticio que se puede utilizar sin problema diariamente por ejemplo junto con su desayuno, las meriendas o durante las comidas, pero nunca como sustituto de ninguna comida. Prepararlo es muy sencillo: solo tienes que mezclar cinco medidas de polvo con 190 mililitros de agua y remover bien con una cuchara para que quede homogéneo. Pueden tomarlo así o combinarlo con otros alimentos⁸ para enriquecer su dieta con aún más nutrientes. Además, si estáis fuera de casa, podéis usar PediaSure drink, en formato líquido, listo para consumir en cualquier lugar.

En cuanto a las tomas diarias recomendadas, dependerán de la edad que tenga el niño. Independientemente del sabor que elijas: Vainilla, Chocolate o Fresa, se recomienda 1 toma diaria de PediaSure para niños de entre 1 y 3 años y 2 tomas diarias para niños que tengan más de 3 años de edad.

2_PediaSure chocolate

Normalmente, no hay sabor que guste más a los niños que el chocolate. Por eso, PediaSure sabor chocolate es una de las opciones más buscadas por los padres. En formato polvo, mantiene la esencia del sistema Triple Sure al proporcionar nutrientes esenciales, apoyar el sistema inmunológico² gracias a su contenido en vitamina D y ayudar en el desarrollo cognitivo³ gracias al hierro.

Tiene las mismas proteínas, vitaminas y minerales que el sabor Vainilla, y su preparación es igual de sencilla.

Si este año queréis darle un apoyo extra a vuestro niño, PediaSure os ayuda contribuyendo al crecimiento de sus huesos¹ gracias a su contenido en proteínas y calcio, a la inmunidad² por su contenido en vitamina D, y a la atención y memoria de tu hijo³ por el aporte de hierro. ¡Y con un sabor que les encanta⁶!

1. Crecimiento definido solo por altura. Las proteínas y el calcio son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normales de los huesos en los niños 2. La vitamina D contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario de los niños. 3. El hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños. 4. Los ácidos grasos esenciales son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normales de los niños. Este efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 2 g de ácido a-linolénico (ALA) y 10 g de ácido linoleico (LA) 5. Asociación Española de Pediatría (AEP). Crecimiento en los niños. Link: https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/crecimiento-en-ninos. Fecha de última visualización febrero 2024. 6. Basado en un estudio realizado por Walnut en Julio 2018 consistente en catas de sabor a 100 niños españoles de entre 4-7 años, de los cuales a más de 90 les gustó el sabor de PediaSure® (formato en polvo sabor vainilla, chocolate o fresa). 7. El producto no debe calentarse a más de 35ºC. 8. No se recomienda mezclarlo con alimentos ácidosEs importante mantener una dieta variada y equilibrada acompañada de un estilo de vida saludable. PediaSure® es un complemento alimenticio y no sustituye la comida.