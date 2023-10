MediaMarkt tira el precio de este ordenador portátil HP: ¡ahora tiene 170 euros de descuento!

New Mall Media

En la actualidad, no hay hogar en el que no haya un ordenador portátil. Estos equipos se han vuelto imprescindibles para navegar, para teletrabajar o incluso para estudiantes de diferentes niveles. Además, la tecnología ha hecho que sean cada vez más potentes y con precios más ajustados. ¿Llevas tiempo buscando un buen ordenador portátil para tu trabajo? ¿Has querido despedirte de tu antiguo ordenador pero no encontrabas buenas alternativas? HP, una de las marcas por excelencia de la informática, tiene algo para ti. Una oferta en un portátil sorprendentemente equilibrado y barato.

El Ordenador portátil HP 15S está rebajado un 27% por tiempo limitado en MediaMarkt. Tiene una rebaja de casi 200 € que deja su precio en menos de 450 €, una cifra redonda e ideal para que cualquiera pueda hacerse con él sin tener que preocuparse por el dinero y, sobre todo, sin tener que preocuparse de los altos precios que tienen los equipos portátiles potentes. ¿Y es potente este modelo? Lo cierto es que sí, pero, si te interesa saber más, te invitamos a seguir leyendo. Vamos a ahondar en todas sus especificaciones.

HP-01

El Ordenador portátil HP 15S es un modelo perfecto para estudiar o teletrabajar. Tiene una pantalla FHD de 15,6 pulgadas con un tamaño perfecto para ver contenidos fácilmente y un bisel de microborde que aprovecha al máximo sus dimensiones. Además, cuenta con un procesador Intel Core i5 con 10 núcleos que alcanzan hasta 4,4 GHz y tecnología de núcleos de rendimiento y eficiencia, e incluye gráficos integrados Intel Iris Xe, capaces de ejecutar juegos modernos con muy buenos resultados, además de aplicaciones de diseño y gráficos.

Además, cuenta con 8 GB de memoria RAM, disco duro SSD de 512 GB y una batería que ofrece autonomía de hasta 7 horas. Es un auténtico todoterreno de la informática que aprovecha la tecnología más eficiente para conseguir resultados muy por encima de las cifras que dan forma a su hardware. De hecho, pesa tan solo 1,69 kg. Es ideal para llevarlo a cualquier parte y disfrutar de un rendimiento perfecto.

Tiene lector de tarjetas SD, 1 puerto USB-C, 2 puertos USB-A, 1 puerto HDMI 1.4b y un jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono. Al mismo tiempo, cuenta con Bluetooth 5.0 y compatibilidad con Wi-Fi 5. Lo único que no tiene es sistema operativo, pero todas sus prestaciones, su ligereza y sus resultados hacen que sea una compra totalmente recomendable. Es más, con ese precio de tan solo 449 € al que queda con esta oferta, más que recomendable, es una compra obligatoria. ¡Aprovecha y hazte ya con él!

