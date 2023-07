Estas zapatillas Nike futuristas para hombre están de oferta ¡con un descuentazo del 55%!

New Mall Media

Para hacer running, o simplemente para esos días en los que hay que caminar bastante para hacer mil y una cosas, es muy importante tener el calzado adecuado. Es precisamente por este tipo de situaciones por las que siempre hay que tener un buen par de zapatillas deportivas, ya que dan una buena pisada, comodidad y la ergonomía y agarre ideales para evitar problemas. ¿Estás buscando unas? Nike, una de las mejores marcas de la moda deportiva, ha rebajado uno de sus modelos de zapatillas más futuristas a un precio increíble.

Y es que, solo por tiempo limitado, la tienda oficial ha lanzado un descuento del 55% en las Zapatillas hombre Nike Air Kukini. Su precio habitual es de casi 140 €, pero ahora las puedes comprar pagando menos de 63 € si aprovechas esta promoción. Es la ocasión perfecta para lucir un diseño de lo más rompedor, pero también seguro y cómodo para tus pies. Si quieres saber más y terminar de salir de dudas con esta promoción, te recomendamos que sigas leyendo. Vamos a darte todos los detalles de estas deportivas tan originales.

Zapatillas-Nike-01

Lo primero que hay que destacar de las Zapatillas hombre Nike Air Kukini es algo que salta a la vista. Su diseño enfrenta polos totalmente opuestos con un tejido elástico que imita el acabado del neopreno y que envuelve a todo el pie para reforzar el agarre de su sistema de sujeción con estructura propia. Su diseño bebe de dos corrientes diferentes: por una parte, las clásicas Nike Air, como se puede ver en su suspensión con cámara de aire; por otra parte, los trajes de esquí de los 90, como se puede ver en todo el tejido que rodea al pie.

Es muy estable y segura, pero también sorprendentemente cómoda. Además, el tejido que utiliza se seca muy rápido, por lo que no tendrás problemas en caso de que la sesión de running se vea sorprendida por la lluvia o los charcos no deseados. Por otra parte, de cara a la seguridad, su suela exterior de goma garantiza no solo durabilidad, sino una tracción total en todo tipo de suelos.

Lucen de lo más modernas, con un estampado que se ha inspirado por completo en el modelo Air Presto de Nike, son cómodas, protegen tu pie y, además, protegen también tus ahorros gracias a esta oferta. Aprovecha la rebaja de Nike y llévatelas ya por solo 62,97 €. ¡Es un precio irrepetible!

