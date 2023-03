Esta mochila antirrobo es ideal para llevar tu portátil ¡y ahora tiene un descuento del 22%!

New Mall Media

Si eres una persona que siempre está de un lado para otro en su día a día, seguramente sabrás lo importante que es tener una mochila que se ajuste bien a tu espalda y hombros, pero, sobre todo, que prevenga cualquier intento de robo. En la actualidad, es normal que llevemos el teléfono, la tablet o nuestro ordenador portátil a cuestas, y eso hace que tener una mochila antirrobo de calidad sea imprescindible. Si estabas buscando una, se acabó el buscar. Te traemos una oferta a la que te va a ser imposible decirle que no.

Y es que, solo por tiempo limitado, Amazon ha rebajado esta Mochila Antirrobo Impermeable con un descuento del 22%. Dicho de otro modo, la puedes comprar por tan solo 34,31 €, ahorrándote casi 10 € en su compra. Puede que no parezca un descuento muy elevado, pero hace que esta genial mochila tenga un precio aún mejor y no puedas decirle que no. ¿No te convence? Pues vamos a contarte todas sus características para que la conozcas a fondo y puedas terminar de decidirte.

Mochila seguridad antirrobo

Esta Mochila Antirrobo Impermeable ha sido diseñada para que no tengas ni un problema a la hora de transportar tu ordenador portátil. Sus dimensiones de 45 x 30 x 30 centímetros son perfectas para poder almacenar en su interior ordenadores de hasta 17 pulgadas sin problemas. Además, no le faltan compartimentos y bolsillos para que puedas llevarlo todo contigo sin problemas de espacio.

Cuenta con 3 bolsillos principales, 9 bolsillos interiores, 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo trasero. Con esto, ofrece los espacios perfectos para llevar desde botellas hasta tablets, ropa o libros si lo necesitas. Por otra parte, dado su tamaño, es ideal para llevarla incluso de vuelo en aviones. Es tan pequeña y ajustada que puede acompañarte en la cabina en la mayoría de aerolíneas actuales.

Para evitar robos, cuenta con un sistema de bloqueo por contraseña y cremalleras de metal, además de un bolsillo especial oculto en la parte posterior. Gracias a sus materiales, no solo es cómoda y fácil de llevar, también protege todo lo que lleva en su interior del agua en caso de lluvia. ¿Quieres aprovecharla todavía más? En uno de sus laterales cuenta con un puerto USB y un puerto jack de 3,5 mm para que puedas cargar tu móvil o tu tablet, o incluso escuchar música con tus auriculares si lo deseas.

Son todo ventajas con esta mochila antirrobos, y más dado el precio que tiene. Aprovecha esta oferta única en Amazon y llévatela cuanto antes. ¡Se va a agotar de un momento a otro!

