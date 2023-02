¿Necesitas poner una reclamación a una empresa? Descubre lo fácil que es hacerlo con OCU

Comprar un producto o adquirir un determinado servicio no siempre sale como esperamos. Puede estar defectuoso, no cumplir con las condiciones que al inicio de la contraprestación detallaron o simplemente no obtener respuesta de la marca ante un problema relacionado con su producto o servicio. Sea como sea, hay situaciones en las que es necesario poner una reclamación a una empresa con el objetivo de defender nuestros derechos como consumidores, aunque no todo el mundo sabe cuáles son los pasos a seguir.

Seguir el procedimiento adecuado es muy importante para que la resolución sea exitosa. La mejor opción es enviar una reclamación contra cualquier empresa directamente a través de OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Reclamar con OCU es un sencillo proceso que consta de 3 pasos.

Cómo poner una reclamación con OCU

1_Poner reclamación en OCU

El primer paso de este procedimiento, tal y como indica OCU en su portal para enviar reclamaciones, es hacerle llegar a la empresa un e-mail amistoso explicando lo que ha ocurrido. Recibirás una respuesta en la plataforma que OCU ha habilitado para ello con el fin de agilizar el contacto entre las partes. Si el argumento de la empresa en cuestión no te convence, no resuelve el problema o ni siquiera obtienes respuesta a tu petición, llega el siguiente paso del proceso. Puedes solicitar la ayuda de OCU, haciéndote socio, para que su equipo jurídico te permita avanzar.

En todo momento recibirás su apoyo y estarás perfectamente asesorado. En el portal de reclamaciones te ayudarán a redactar la reclamación y, además, el documento que finalmente envíes a la empresa irá acompañado del logo de OCU. De esta manera, se refuerza la autoridad de la petición y también suele provocar una respuesta positiva por parte de la marca. Incluso OCU recomienda hacer pública la reclamación, pues es la mejor alternativa para conseguir visibilidad y que la empresa en cuestión se vea obligada a ofrecer una buena respuesta.

Seguro que en más de una ocasión has intentado reclamar contra una empresa, pero no has obtenido la respuesta que esperabas. Sin embargo, el proceso es mucho más sencillo, rápido y efectivo con OCU. Los datos les avalan, pues el 78% de reclamaciones que se han realizado a través de su plataforma ya se han resuelto. Además, el tiempo medio de respuesta es de solo 7 días.

El proyecto CICLE de OCU

El proyecto CICLE de OCU

Esta herramienta de OCU para reclamar se encuentra en el marco de las acciones del Proyecto CICLE. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y por eso es muy habitual encontrar quejas y reclamaciones contra empresas extranjeras. Por eso, esta iniciativa pretende clasificar las reclamaciones sector, empresa, naturaleza del problema y detectar así posibles incumplimientos en naturaleza del sistema. Permite denunciar determinadas prácticas que no respetan los derechos de los consumidores, pero también es una buena alternativa para contrastar las reclamaciones que se hacen contra una organización desde diferentes países. OCU también se compromete, si el caso así lo requiere, a darle un carácter europeo a las denuncias.

Con esta herramienta, la Organización de Consumidores y Usuarios pretende que los consumidores también se sientan protegidos en el ámbito europeo. Para ello, colaboran con la red CPC (Cooperación en Protección de Consumidores) de Europa, que tiene una posición transversal y coordina los procedimientos por infracciones en los distintos países de la Unión Europea. Además, esta iniciativa refuerza la estrecha colaboración que mantienen las organizaciones defensoras de los consumidores en el mercado europeo.

CICLE pretende poner fin a los problemas más habituales que, por ejemplo, son los que se producen en el sector de la luz y la energía. Es frecuente encontrar denuncias de clientes por cortes de electricidad y, lo que es más común, por problemas en la facturación. Con esta iniciativa de OCU, los consumidores siempre estarán protegidos y contarán con todas las garantías para defender sus derechos.

