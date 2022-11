Cyber Monday 2022: La freidora sin aceite Cosori top ventas de Amazon ¡con un 25% de descuento!

Si hay un producto que ha arrasado durante este Black Friday 2022, ese ha sido la freidora sin aceite. Y si eres de los que ha llegado tarde para comprar la suya, ¡no te tienes de que preocupar! Hoy en el Cyber Monday, tienes la freidora de aire más buscada de Amazon durante este periodo de ofertas con nada más y nada menos que un 25% de descuento. De hecho, ahora la puedes comprar por menos de 120 euros, cuando normalmente cuesta 159,99 €.

Cosori es la marca que da nombre a esta freidora sin aceite que puedes comprar ahora mucho más barata durante las ofertas del Cyber Monday 2022. Es un dispositivo que hará que puedas comer más sano sin perder la calidad de los alimentos y sin renunciar al buen sabor de la comida. Cuenta con 11 programas diferentes y es muy fácil de manejar gracias a su pantalla LED. ¿Quieres saber más sobre este increíble producto en oferta solo durante unas horas? ¡Te contamos todo sobre ella y sobre esta promoción de Amazon por el Cyber Monday!

Freidora sin aceite Cosori

COSORI Freidora sin Aceite de 5,5 L

Las freidoras sin aceites se han vuelto electrodomésticos indispensables en muchas cocinas, y no es para menos. Son dispositivos capaces de cocinar con una sola cucharadita de aceite y que, aun así, no pierden la calidad ni el sabor de los alimentos. Sin embargo, entendemos que a lo mejor no tienes muy claro si la vas a aprovechar lo suficiente como para hacer dicha inversión, por ello, te traemos una oferta irresistible por el Cyber Monday, para que empezar a comer de forma más saludable no te salga nada caro.

Esta freidora de aire de Cosori de 5,5 litros es capaz de ajustar el tiempo y la temperatura, se puede programar para que tú te despreocupes de la tarea de cocinar y... ¡viene con 11 programas de recetas preestablecidos! para que nunca te quedes sin ideas y puedas innovar cada día un poco más. Y sí, todas estas recetas se pueden cocinar con un 85% menos de grasa gracias a su sistema de circulación de aire caliente. Y no solo se cocina con menos grasa, sino que también en menos tiempo por su increíble potencia de 1700 W.

Además, si eres de los que te gusta comer rico, pero luego te resistes a limpiar todo lo que has manchado, con la freidora sin aceite de Cosori tampoco tendrás problema, ya que cuenta con una cesta con recubrimiento antiadherente que se puede extraer con mucha facilidad para así limpiarla cómodamente. ¡Incluso se puede meter en el lavavajillas! ¿Qué más se le puede pedir a un electrodoméstico como este? Que sea fácil de usar, para que así toda la familia pueda preparar sus platos preferidos, incluso los que tienen menos experiencia en la cocina.

Pero si hablamos de pedirle algo a un nuevo electrodoméstico que queremos incorporar en casa, tenemos que hacer alusión a su precio. Ahora, gracias a las ofertas de Amazon por el 2022, tienes esta freidora sin aceite de ¡por 40 euros menos! No dejes pasar esta increíble oportunidad de empezar a comer más sano y con menos calorías con un 25% de descuento.

