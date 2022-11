¡Black Friday 2022!: Consigue este robot de cocina de Taurus un 45% más barato

Los robots de cocina son algunos de los electrodomésticos más vendidos desde hace un tiempo. Si todavía no has descubierto las ventajas de este tipo de dispositivos, gracias al Black Friday 2022 puedes hacerte con uno de los más completos: Mycook Touche de Taurus ahora un precio mucho más barato. No dejes pasar esta ocasión y hazte con uno de ellos antes de que la oferta ya no esté disponible.

Mycook Touch Black Edition de Taurus aporta versatilidad, tecnología y un diseño bien distinto, es elegante y su color es negro mate. Te contamos todas las características de este robot de cocina de Taurus, la oferta que puedes conseguir gracias al Black Friday 2022 y también a su envío gratuito. ¡Ahora está casi a mitad de precio!

Robot de cocina Mycook Touch Taurus

Si hay una marca especializada en electrodomésticos para nuestro hogar, ésa es Taurus. Aporta siempre calidad y modernidad en cada uno de sus productos para que nuestra vida sea más fácil y funcional.

Gracias a la versión especial del robot de cocina Mycook Touch podrás gozar de recetas mucho más sanas y cocinadas al momento, sin demasiado esfuerzo, y con toda la esencia de sus funciones y conectividad. Destaca, primeramente, por su elegancia, en un diseño potente acabado en negro mate.

Entre sus características, lleva pantalla táctil a todo color, conexión wifi y accesorios para cocción al vapor en plástico incluidos. Para tu mayor facilidad, aporta más de 19000 recetas disponibles, de forma gratuita, dentro del recetario Mycook, que siempre está en permanente actualización y crecimiento.

Este robot es intuitivo e inteligente. Puesto que podrás realizar las recetas de cocina, 100% guiadas, pudiendo cocinar con un simple clic. Además, permite dejar volar tu creatividad cocinando en modo manual y también realizando cualquier función que necesites en ese momento, con el fin de amasar, triturar o montar, entre muchas otras. A todas sus facilidades le sumamos que hay vídeos tutoriales, incorporados en el área de ayuda del robot que te dejan ver con detalle todas sus funciones y posibilidades.

El robot de cocina de Taurus posee el certificado para contacto alimentario según las normativas de la Unión Europea. Con las ofertas del Black Friday, el precio de este robot pasa de 999 euros, como precio inicial, a 549 euros, gracias a su 45% de descuento. ¡Ahorras 450 euros y el envío a casa es gratuito!

No dejes pasar la oportunidad de llevarte un robot de cocina de Taurus ahora más barato en el Black Friday 2022.

Sigue los temas que te interesan