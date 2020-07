Los 5 mejores deshidratadores de alimentos de este 2020

¿Aún no sabes qué son o para qué sirven los deshidratadores de alimentos? Con estas máquinas podrás quitar el agua de las frutas y las verduras para conseguir un resultado más concentrado, que le dará un sabor más intenso a la comida.

Con los deshidratadores de alimentos podrás sustituir las golosinas por las frutas deshidratadas, ya que su dulce sabor satisfacerá tus antojos. Por otro lado, también son una opción magnífica para guardar estos alimentos, una vez que estén deshidratados, durante mucho tiempo. Descubre sus múltiples funcionalidades con estos 5 deshidratadores de alimentos perfectos para tu cocina.

1. Deshidratador de Alimentos 240W OSTBA

Este deshidratador de alimentos cuenta con 5 bandejas extraíbles e intercambiables que podrás colocar de dos maneras diferentes. Con él conseguirás secar rollitos de frutas, golosinas naturales para mascotas, flores para manualidades y artesanías como pueden ser las decoraciones para pasteles. Los pisos transpirables y la circulación del aire permitirán un reparto homogéneo del calor. Gracias a su pantalla digital y el termostato regulable podrás ajustar la temperatura, de 35ºC a 70ºC; también proporciona tiempos de secado y temperaturas precisas para facilitarte el trabajo. La parte desmontable de este dispositivo es apta para lavavajillas.

Deshidratador de Alimentos 240W OSTBA

2. VITA5 Deshidratador de alimentos de acero inoxidable

El VITA5 Nobel Pro 10 tiene una hélice de ventilador de 1000 vatios que conseguirá secar los alimentos uniformemente. De esta forma, garantizará que los alimentos mantengan su sabor, sus vitaminas y su textura crujiente sin necesidad de darles la vuelta. Gracias a su termostato digital regulable podrás ajustar la temperatura y el tiempo de deshidratación correctos. Cuenta con 10 bandejas de rejilla de acero inoxidable extraíbles y regulables, así te resultará más fácil secar alimentos de mayor tamaño. ¡Con este dispositivo podrás secar hasta 6 Kg de alimentos a la vez, ahorrando tiempo y energía!

VITA5 Deshidratador Alimentos Acero Inoxidable

3. Beper Deshidratador de alimentos

Este deshidratador cuenta con cinco contenedores transparentes para depositar los alimentos, y cada uno de ellos tiene una capacidad de 1 Kg. Por otro lado, tiene 245 W de potencia y una temperatura ajustable de 35-70º. Este producto es ideal para diferentes alimentos, como carnes, verduras, frutas, pescados, que podrás secar cómodamente y de forma eficiente con el ajustador de temperatura. Hazte con este producto increíblemente útil y práctico para cualquier cocina.

Beper Deshidratador de frutas

4. Crusty Eldom Deshidratador

El dispositivo que te presentamos a continuación tiene cinco niveles de secado, y en cada uno de ellos, cómodas bandejas con un diámetro de 32 cm. Gracias a su carcasa transparente podrás controlar el estado de los alimentos, además de contar con la función de control de temperatura, que te permitirá adaptar el calor a diferentes alimentos. Tan sólo tienes que cortar los alimentos en pequeñas rodajas, distribuirlos por las bandejas y disfrutar de deliciosas comidas saludables. Respecto a sus funciones técnicas, el deshidratador de alimentos de la marca Eldom tiene una potencia de 245 W.

Crusty ELDOM

5. Klarstein Deshidratador

Gracias a la potencia del deshidratador Valle di Frutta de Klarstein conseguirás secar tus alimentos en tiempo récord, lo que permitirá que tus aperitivos e ingredientes se conserven por más tiempo. Además, con sus 250 W de potencia no se quedarán restos de agua por la máquina. Destaca especialmente su motor, que acorta notablemente la duración del proceso de secado en comparación con otras deshidratadoras. Con este producto podrás regular la temperatura entre los 40 ° C y 70 ° C para preparar distintos alimentos. Los pisos de esta máquina son transpirables para que la circulación del aire permita un reparto homogéneo del calor.

Klarstein Valle di Frutta

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 27/07/2020.

