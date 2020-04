Manualidades para niños que pueden hacer en casa

Mantener a un niño distraído en casa puede ser un reto. En estos días de cuarentena cualquier entretenimiento es poco y, por ello, hay que aprovechar todos los recursos que estén dentro de nuestras posibilidades. Las manualidades y todo lo que tenga que ver con la creatividad son opciones que nunca fallan, ya que convierten a los pequeños en protagonistas de una actividad en la que se pueden expresar con total libertad. Pintar, recortar, construir, moldear, pegar, mezclar cosas… Todo esto y más es lo que realizarán y pondrán en práctica tus hijos con las manualidades para niños que puedes encontrar en Amazon.

Pintura de dedos

¿A qué niño no le gusta mancharse las manos? Estas pinturas infantiles están pensadas para este uso, ya que son seguras y fáciles de limpiar. Pueden usarse tanto con las manos como con pinceles o brochas y sobre superficies como papel, cartón, plástico, vidrio y hasta tela. La textura es cremosa, fácil de extender y no gotea. Está recomendada para niños a partir de 3 años y la caja contiene seis colores diferentes, que se pueden mezclar para obtener otros nuevos.

Caja de madera para pintar

No hay mejor manualidad que la que después puede tener una utilidad. En Amazon encontrarás varias opciones de cajas, figuras y otros elementos de madera levemente tratada para que los pequeños la terminen de lijar y sientan que es un lienzo en blanco sobre el que plasmar sus ideas. En esta ocasión te recomendamos esta caja de madera con tapa y cerradura por imán, que resultará muy útil para guardar cualquier tipo de enseres de pequeño tamaño. Podrán pintarla con diferentes tipos de pinturas aptas para madera, con diseños divertidos y posibilidad de agregar accesorios y diferentes adornos.

Pasta moldeable

Se trata de una pastilla de 1 kg de pasta moldeable, hecha de arcilla blanca que se conserva húmeda para un mejor moldeado. Tiene una textura fina y homogénea, perfecta para alisar, estirar y hacer las formas deseadas. Puede ser usada sobre varias superficies como las de madera o cartón. Una vez terminada la figura final, habrá que dejarla secar por completo y estará lista para pintar o barnizar al gusto. Queda con una consistencia considerable para realizar, por ejemplo, vasijas, botes, bandejas o simplemente figuras decorativas.

Set variado de decoración

Este paquete de manualidades incluye 250 pompones, 150 ojos con pupila móvil autoadhesivos, 200 limpiapipas y 50 palitos de madera, todo ello en diferentes y variados colores. Estos accesorios de manualidades y arte son perfectos para todas las actividades ‘DIY’ (do it yourself) en las que no existen reglas ni normas par montar sus obras. Los niños podrán usar cada elemento por separado o combinarlo para crear muñequitos, animales, flores o cualquier otra cosa. Asimismo, podrán incorporarlo a otras superficies como papel, cartón, madera o plástico y así completar del todo sus creaciones.

Kit de costura para niños

La costura, a primera vista, puede parece una actividad solo destinada para adultos. Pero en esta ocasión, te presentamos un kit de costura apto para niños a partir de 6 años, aunque se recomienda que éste se utilice bajo la supervisión de un adulto. La clave de este kit es que las telas son suaves y resistentes, hechas con esponja EVA y las agujas son de plástico y con la punta redondeada. Se incluyen también hilos y seis patrones diferentes para que los niños elijan. Podrán crear sus propios bolsos, marionetas, manoplas y un sinfín de artículos blanditos y coloridos.

Recortables gigantes

Este es un libro diferente, ya que no está hecho para leerse. En su lugar, las hojas del ejemplar están llenas de piezas de papel duro que se ensamblan y recortan fácilmente gracias a las indicaciones y los elementos precortados. Las figuras a construir son robots divertidos y de colores, a los que se incluyen decorados en 3D y paisajes para situarlos en universos paralelos y mundos creados por su imaginación. Además de divertise construyendo los recortables, después los podrán utilizar para jugar y crear nuevos personajes.

Abalorios de agua

Esta es una manualidad para niños algo más mayores ya que contiene piezas muy pequeñas y la consecución de los resultados puede ser algo más costosa. Se trata de unas perlas de diferentes colores que, combinadas según diferentes patrones y diseños, constituyen formas y representaciones de todo lo que pueden imaginar. Solo deberán poner las pequeñas piezas sobre una superficie plana o una bandeja, juntas unas con otras. Después deberán ser rociadas con agua, de forma que estas perlas activarán un compuesto que se deshace lo suficiente para unirse con las piezas que tiene unidas. Por último, hay que dejarlas secar una hora aproximadamente, retirarla de la superficie plana, dejarla reposar otros 15 minutos y ya podrán usarlas para jugar o para ponerlas como llavero o decoración en general.