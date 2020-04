Deshidratadora de alimentos: ventajas de usarla y mejores modelos

La alimentación es un tema que ocupa la mente de muchas personas, ya que afecta directamente a nuestra salud y a nuestro modo de vida. Cuidar lo que comemos es fácil si realmente estás interesado y prestas atención a los detalles, además de escuchar a tu cuerpo y analizar qué necesita y con qué se encuentra mejor. Dentro de muchas de las técnicas de conservación de alimentos, en este artículo te vamos a hablar sobre la desecación o deshidratación. Una de las técnicas más efectivas para llevarlo a cabo es utilizar una deshidratadora de alimentos.

El proceso de deshidratación consiste en eliminar el agua y la humedad que contenga cualquier alimento mediante la aplicación de calor suave y constante. Destaca su utilidad dentro de la alimentación saludable ya que el método que utiliza no altera los nutrientes y hace que se conserven la mayoría de ellos. Otros métodos de conservación son la congelación, la salmuera, los salazones o los enlatados, pero de alguna manera, alteran más el sabor o los componentes de nuestra comida.

Para llevar a cabo el secado de alimentos, la deshidratadora es una máquina que nos facilitará la tarea y es idónea para configurar y seleccionar el grado de desecación que queremos conseguir de cada alimento. Dependiendo de este factor podremos conseguir diferentes texturas, como crujiente, perfecta para hacer snacks, o más blanda que puede servirnos para tener algo parecido a unas gominolas. Una técnica tradicional de secado de alimentos, que se ha practicado desde hace cientos de años, es el secado al sol, pero actualmente es algo que la mayoría de gente no se puede permitir hacer ya que es un proceso que necesita de mucho tiempo y mucha atención, además de que el clima no siempre es el adecuado para ello.

Otras de las ventajas de usar una deshidratadora de alimentos son estas:

-Permite la conservación de cualquier tipo de alimento: frutas, verduras, canes, pescados, e incluso purés, y además, sirve también para fermentar masas, hace elaboraciones de dieta cruda, secar flores…

-Da estabilidad sobre las condiciones: como hemos explicado, con el uso de este aparato podemos elegir el tiempo de deshidratado y la temperatura. Lo ideal es no superar los 40º C, ya que en esta temperatura conseguimos no perder ningún tipo de nutriente como pueden ser las enzimas, vitaminas, proteínas, grasas, hidratos de carbono, etc.

-Con el corte del alimento podemos condicionar también la textura final, pasando desde las láminas, hasta dados, rodajas o trozos algo más gruesos.

-Al usar la deshidratadora, normalmente no se produce un consumo alto de energía eléctrica, dado que las potencias que se aplican son bajas y además, puedes secar muchos alimentos a la vez.

- La conservación de alimentos es más duradera, algunos aguantan hasta más de un año.

-Ahorrarás dinero ya que los excesos de comida o de, por ejemplo, cosechas propias, no se desperdiciarán y podrán usarse a lo largo del tiempo.

-Tendrás la opción de comer más sano puesto que algunos alimentos como las frutas, quedan con aspecto de snack o chuchería, pero con un contenido reducido en azúcares y sin añadir elementos poco saludables o artificiales.

- Al obtener alimentos deshidratados podemos pulverizarlos y hacerlos polvo llegando a conseguir nuestras propias sales de hierbas o condimentos totalmente caseros y naturales, para dar sabor a cualquier plato, sea dulce o salado.

- Los sabores se intensifican ya que se concentran al quitar la humedad.

- Se reduce el tamaño de los alimentos y, por tanto, será más fácil almacenarlos y manipularlos, tanto para dentro de tu cocina como para ocasiones como escapadas o viajes en los que necesitamos llevar comida. Además no manchan, no sueltan líquidos ni necesitan un envase especial, tan solo un recipiente en el que no se aplasten.

