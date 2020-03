Día Mundial del Teatro 2020: no te pierdas las mejores obras

Fue en 1961 cuando el Instituto Internacional de Teatro proclamó el 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro. Su objetivo era conseguir que este arte fuera reconocido como un elemento esencial en la cultura de cada país. Durante este día, se suelen celebrar actos y eventos relacionados con la puesta en escena por todo el mundo.

Gracias al teatro, los espectadores pueden sentir muy de cerca las expresiones y los sentimientos de los actores. De esta forma, los amantes de este arte se sumergen en la historia y la puesta en escena como si realmente formaran parte de esta.

Miles de obras escritas por autores mundialmente conocidos han sido y siguen siendo representadas en el escenario. Entre ellas destacan clásicos como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, La Celestina de Fernando de Rojas… y muchas más.

Para disfrutar del teatro y de su esencia, te recomendamos varias obras de teatro que, si no has leído ya, no te puedes perder.

Romeo y Julieta, de William Shakespeare

La historia de Romeo y Julieta ha sido representada en miles de escenarios por todo el mundo. Su autor, William Shakespeare, muestra el dolor y el amor de los dos jóvenes protagonistas de esta historia, víctimas de una situación de odio y violencia. Descubre las tragedias que rodean a las familias Capuleto y Montesco y el trágico final de una de las obras más emblemáticas del teatro. Esta historia también ha sido adaptada al cine, a musicales y a la ópera.

Romeo y Julieta

La Celestina, de Fernando Rojas

Disfruta de una de las obras literarias más reconocidas de siglo XVI. La Celestina es considerada un híbrido entre novela y drama, cuya creación se atribuye a Fernando Rojas. Esta obra relata la historia de Calisto, un joven que acude a Celestina para que ésta consiga que su amada Melibea se enamore perdidamente de él. Una vez logrado, suceden una serie de acontecimientos trágicos que acaban con la muerte de Calisto y Melibea. Disfruta de la comedia humanística más importante de España.

La Celestina

Don Juan Tenorio, de José Zorrilla

José Zorrilla es el autor de uno de los dramas románticos más populares del romanticismo español. En esta obra, dividida en dos actos, el autor plasma la vida de Don Juan Tenorio y todas las desgracias que surgen a raíz de su amor por Doña Inés, con la que solo llega a reunirse pacíficamente en el cielo. Esta obra ha sido una de las más vistas en los teatros y abarca los clásicos amores imposibles y los finales trágicos.

Don Juan Tenorio

La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca

Con la obra de La casa de Bernarda Alba, Lorca poetiza el lenguaje cotidiano y se sumerge en un mundo lleno de odio, envidias, muertes y poder. Describe la historia de una familia de la ‘España profunda’ de principios del siglo XX. Bernarda Alba enviuda por segunda vez con tan solo 60 años y decide vivir los próximos ocho años en el más riguroso luto. Con ella viven sus cinco hijas (Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela). Descubre la opresión de la sociedad española en aquella época hacia las mujeres con esta obra teatral.

La casa de Bernarda Alba

La vida es un sueño, de Pedro Calderón de la Barca

Pedro Calderón de la Barca fue uno de los dramaturgos más importantes del teatro del Siglo de Oro. Perfeccionó la comedia nueva y desarrolló un tipo de teatro más reflexivo, centrado en conflictos éticos, filosóficos y religiosos. Con esta obra, el autor quiere transmitir un mensaje claro: el hombre solo podrá liberarse de un mundo de sueños cuando consiga hacer el bien, solo entonces encontrará la luz.

La vida es un sueño