Horóscopo semanal de Virgo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre de 2025



Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 8, es importante que con las amistades podáis tratar algunos malentendidos del pasado que quedaron sin resolver. Hoy es el momento de dejarlo todo encauzado.

El martes día 9, es un día importante para coordinar con las personas que me encantan, acuerdos en común y que tenéis bienes compartidos para que consensuéis todos los beneficios.

El miércoles día 10, tendrás la oportunidad de resolver muchos asuntos ya que estás cerrando una etapa y es importante que lo realices con percepción y mucha exactitud.

El jueves día 11, tendrás mucha vitalidad y constancia en estos momentos para resolver asuntos que tienen que ver con proyectos originales con personas cercanas.

El viernes 12, la gran intuición será lo que más te ayudará en este día ya que no solo conocerás mayores potenciales tuyos, sino que también sabrás cómo tratar a todos los demás.

El sábado día 13, es divertido que puedes reunirte con amistades con las que te encanta compartir conversaciones y momentos divertidos y placenteros.

El domingo día 14, es un momento para tener mayor tranquilidad, tener la parsimonia que necesitas para que todos los asuntos importantes del día resulten cómo tú esperabas porque los has planificado a conciencia.