Horóscopo semanal del 25 al 31 de agosto de 2025: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

Aries: El lunes día 25, estás ante un día bastante especial y en el cual es importante que disfrutes de la compañía y las ideas originales. Las conversaciones serán distendidas. El martes día 26, necesitas mayor calma y serenidad para los temas que vas a llevar a cabo. Tu capacidad de mantenerte con parsimonia y de forma clarificadora te ayudará en tus actividades. Más información...

Tauro: El lunes día 25, es un día ideal para disfrutar de un día festivo con amistades de confianza. Y además podrás mantener planes de noche con la pareja para tener una velada romántica. El martes día 26, lo mejor del día será que sientas bienestar y equilibrio en todos los planos, ya sea el físico, anímico o emocional. Y principalmente tu genialidad destacará para tus nuevos proyectos. Más información...

Géminis: El lunes día 25, lo más indicado será que te ocupes de asuntos familiares y de sentir mayor unión y un ambiente equilibrado entre todo, lo que redundará en vuestra satisfacción y beneficio. El martes día 26, las amistades estarán hoy a la orden del día y necesitarás aclarar con alguna de ellas ciertos malentendidos de días pasados.Más información...

Cáncer: El lunes día 25, será un día muy importante ya que estás finalizando una etapa brillante y tendrás la felicidad de que sea reconocida, por lo que sentirás la satisfacción del reconocimiento. El martes día 26, tu gran dinamismo proyectará ideas nuevas y muy originales que podrás realizar con amistades de siempre y personas cercanas. Más información...

Leo: El lunes día 25, lo principal en estos momentos es que puedas solucionar y organizar con los ahorros y ganancias extras una reunión con asociados para realizar alguna inversión en común. El martes día 26, será un día en el que demostrarás tu valía y cerrarás una etapa que te ha llevado bastante tiempo; pero de la cual sientes mucha satisfacción. Más información...

Virgo: El lunes día 25, es una jornada especialmente indicada para mantenerte cerca de la familia y llegar a pactos consensuados con todos. Así el ambiente será más armonioso y tranquilo. El martes día 26, la familiaridad y unión con las amistades de confianza es muy importante para llegar a tratos conjuntos y beneficiosos para todos. Más información...

Libra: El lunes día 25, será una jornada en la cual podrás organizar una reunión con amistades que serán divertidas. Y en la cual no faltarán distensión e ideas increíbles y creativas. El martes día 26, será un día para ocuparte de los asuntos importantes y principales de la familia. Es aconsejable llegar a acuerdos entre todos. Es importante llegar a equilibrar las funciones de cada cual. Más información...

Escorpio: El lunes día 25, aprovecha este día tan lúcido y dinámico para utilizar tu inspiración y la creatividad y el talento en tus creaciones personales de forma espectacular y única. El martes día 26, lo más importante es la serenidad y la capacidad de mantenerte siendo una persona práctica y clara en todas las áreas en las que te muevas. Más información...

Sagitario: El lunes día 25, tendrás una gran cantidad de energía y de movilidad para inspirarte y crear nuevas actividades con una gran creatividad artística según el área en la que trabajes. El martes día 26, es importante que hagas caso a tus corazonadas, ya que serán importantes y llegarán en los momentos oportunos. Más información...

Capricornio: El lunes día 25, en esta jornada tendrás la fortuna de que la parsimonia y la calma te ayudarán muchísimo a crear lo que habías soñado, sin prisas y con tiempo de sobra para todo. El martes día 26, tendrás un día movido y a la vez creativo. Tus amistades te inspirarán y te ayudarán a realizar tus actividades a tiempo. Lo que te servirá para tener beneficios óptimos. Más información...

Acuario: El lunes día 25, es un momento para destacar y disfrutar de tu talento perceptivo para llegar mejor a las personas con las que te encuentras o trabajas. Esto te ayudará a llevar mejor tus asuntos. El martes día 26, tendrás mucha vitalidad e ideas ingeniosas y creativas que serán tu gran ayuda en esta jornada tan especial y afortunada. Más información...

Piscis: El lunes día 25, es un momento especial para mantener la claridad y el altruismo con personas cercanas a las que quieres. Es aconsejable terminar tus asuntos para quitarte cargas de encima. El martes día 26, es un día para que tu capacidad te permita la solución de asuntos atrasados, y así te quedarás con mayor tranquilidad. Más información...