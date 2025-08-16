Horóscopo semanal de Sagitario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 18, será un día muy movido y bastante divertido con amistades cercanas con las cuales podrás conversar y pasar momentos especiales y distendidos.

El martes día 19, es un momento especial para mantener la tranquilidad y el pragmatismo en todo, para organizar todos los asuntos e informes, y apuntarlo todo para no olvidarte de nada.

El miércoles día 20, será un día muy agradable para que puedas pasar tiempo con las personas que más quieres y también organizar una velada romántica con la pareja.

El jueves día 21, tendrás la capacidad de sentirte en un clima agradable y cercano con tu familia. Hoy es el momento de llegar a consensos entre todos que serán favorables y benéficos.

El viernes día 22, es un día para poder encontrar tu nueva escala de valores y dar importancia a lo que realmente la tiene. Todo lo demás debe quedar fuera para no estar molestando.

El sábado día 23, es la jornada en la cual manejarás los asuntos de inversiones con otras personas para que pongáis todas vuestras ideas y disfrutéis con ello.

El domingo día 24, estarás cerrando una etapa y por ello tus actividades tendrán más sentido porque las presentarás y tendrán gran éxito.