Horóscopo semanal de Escorpio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 18, tendrás un día en el que tus ideas serán geniales y la interpretación de todo será más sencilla; así que aprovecha las ideas y plásmalas de una vez.

El martes día 19, la familia necesita de tu atención y de tu cercanía principalmente para mantener el buen ambiente y la forma agradable de ser entre todos.

El miércoles día 20, tendrás que interiorizar y encontrar tus cualidades mayores que ni siquiera sabías que tenías. Hoy es el momento de perfeccionarlas y de ponerlas en juego.

El jueves día 21, tendrás que prestar mucha atención principalmente a los ahorros, las ganancias extra y el tipo de inversiones que quieres mantener con las amistades.

El viernes día 22, es un momento ideal para que cierres un ciclo y lo dejes resuelto para no tener que volver sobre ello y seguir dándole más vueltas.

El sábado día 23, tendrás mucho dinamismo y agilidad porque tus ideas geniales podrás plasmarlas en nuevas obras de actividades diferentes y que llamarán la atención.

El domingo día 24, tu gran percepción te dirá en todo momento las varias alternativas que tienes en estos momentos. Hoy ten la tranquilidad de que vas a acertar de lleno.