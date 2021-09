Con las mascarillas y la rebelión de las máquinas nos vamos

Las mascarillas son para el verano… Y para el otoño, la primavera, el verano… Es lo que ha venido a decir el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, en el Observatorio de la Sanidad. Si de él depende, en determinados exteriores deben ser obligatorias para toda la vida. Así que prepárense, porque como cunda la idea, eso de buscar si llevamos el ‘tapabocas’ antes de salir de casa ha venido para quedarse.

Cierto es que si lo llegamos a saber, hubiéramos sentado al consejero con la directora de salud pública de la OMS. María Neira dice que están funcionando muy bien, pero que debemos contemplar también la posibilidad de que se genere un problema medioambiental con ellas. No le falta razón, bastaba con darse un paseo este verano por la playa para comprobar que había muchas en la orilla.

María Neira ha aprovechado el observatorio para matizar: la pandemia no acabará en marzo de 2022. Simplemente la tendremos algo más bajo control. Y no, no es que estuviera en modo Margarita del Val, es que todavía queda mucho camino por recorrer para decir adiós a la pandemia.

En eso han coincidido los miembros permanentes del Observatorio de la Sanidad. Una mesa de conclusiones en donde los cuchillos han volado de un lado al otro. Ojo, de muy buen rollo, pero uno que estaba en medio ha tenido que esquivar un par. Varias lecciones han salido de ahí: la primera, que Juan Abarca insiste en el ‘Congresillo’, pero con cariño. Y es porque no es un congreso científico.

La segunda es que Javier Urzai, de Farmaindustria, se conoce de pe a pa el PERTE de Sanidad, pero no quiere decir nada. Y la tercera, que Pilar Aparicio, directora de Salud Pública, no para. Se ha venido directa del Comité de Salud Pública para contarnos la última hora: tercera dosis para los grupos más vulnerables.

Aplidina y 'Battle Royale'

Por cierto, que el consejero de Sanidad de Madrid tuvo un sentido recuerdo para la Aplidina de PharmaMar. “Ya vamos tarde” con ella, ha dicho. Desde la grada, José María Fernández Sousa-Faro sonreía en una combinación de satisfacción y complicidad.

Los consejeros de sanidad, por cierto, han querido quitar este aura de ‘Battle Royal’ que tiene el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Qué parece que es el escenario de peleas políticas e intercambio de puñales, espadas y otros objetos punzantes? Nada más lejos de la realidad, según Jesús Aguirre, responsable de la salud de los andaluces: “Siempre ha habido capacidad de diálogo tanto con Illa como con Darias”.

“No ha habido broncas porque hay buena sintonía tanto con Illa como con Darias. Han dado coherencia al órgano”, ha coincidido Sira Repollés, su colega de Aragón. Así que ya saben, no hagan caso de las habladurías. En el Consejo Interterritorial no hay combates fraticidas. Si acaso, peleas de almohadas.

Por otro lado, en la última jornada del observatorio hemos tenido importantes predicciones del futuro. ¡¡La rebelión de las máquinas podría ser dentro de 10 años, amigos!! ¿Qué si alguien ha patentado ya Skynet, dicen? No, se trata de los jueces españoles, que según Federico de Montalvo, jefe de la Bioética en España, tendrán que ser robots para poder asumir todo lo que se les ha exigido por la pandemia, e incluso por futuras crisis sanitarias.

Y esta es una de las fotos de la jornada:

Diana Morant, ministra de Ciencia, con los asistentes al II Simposio del Observatorio de la Sanidad.

Estreno de Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, ante el sector sanitario. Debía estar cómoda, porque se ha tirado casi media hora de charla con los asistentes.

Terminan cuatro días de análisis y estudio del sector sanitario. Punto final a un Observatorio de la Sanidad que ya enfila su tercera edición. Atentos porque podemos tener “una edición extraordinaria del Observatorio de la Sanidad”, Pedro J. Ramírez dixit. Y si lo dice, es que algo le ronda la cabeza. Estaremos atentos.

