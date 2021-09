Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio Sacristán del Castillo es director médico senior de Lilly España y Portugal y director de la Fundación Lilly.

Especialista en Farmacología Clínica en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, máster en Administración y Dirección de Empresas por el IESE y programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias del IESE, José Antonio Sacristán del Castillo es autor de más de 200 publicaciones científicas y de más de 20 capítulos de libros.

Ha coordinado más de 150 proyectos de investigación en áreas como metodología de la investigación clínica, ensayos clínicos, economía de la salud, política farmacéutica, bioética y epidemiología.

Miembro del Comité Editorial de las revistas Educación Médica, Pharmacoeconomics (edición española) y Revista Española de Economía de la Salud, es revisor habitual de Annals of Internal Medicine, Journal of Clinical Epidemiology, Clinical Pharmacology and Therapeutics, entre otras revistas científicas.

En el ámbito de la docencia, es profesor colaborador clínico docente en el Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor honorífico en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Alcalá, profesor asociado en la Facultad Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, profesor del Máster en Dirección de Servicios Sanitarios de la Universidad Pompeu Fabra y profesor del Máster Acceso al Mercado en el Sector Farmacéutico de la Universidad Carlos III.

Patrono de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Consejo Asesor de Alumni de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacología Clínica.

