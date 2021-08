Director del Grupo de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de Castilla‐ La Mancha y Presidente de la Fundación Weber. Presidente del Centro Español de Investigaciones Coreanas. Es profesor asociado de economía de la salud de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas y de Farmacoeconomia del Instituto de Empresa. Álvaro Hidalgo cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la docencia, la investigación y la consultoría, por lo que combina un perfil docente e investigador.

Sus líneas de investigación son la economía de la salud, la evaluación de tecnologías sanitarias, la economía del medicamento, los resultados de salud reportados por los pacientes, los sistemas de información sanitaria y fuera del sector sanitario la economía y sistema social de Corea del Sur y los estudios de discriminación por género.

Como investigador principal ha obtenido proyectos financiados por la Comisión Europea, IMSERSO, el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Sanidad y Consumo y numerosas fundaciones de empresas farmacéuticas multinacionales. Ha escrito numerosos libros y artículos científicos sobre las materias anteriormente citadas.

En la actualidad es Profesor Titular del Área de Fundamentos del Análisis Económico de la UCLM en el Campus de Toledo, director del Grupo de Investigación en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la ULCM. Presidente de la Fundación Weber. Codirector del Master en Evaluación de Innovaciones Sanitarias (MEIS) de la UCLM desde el 2010. Profesor visitante desde 2006 del European Center for Peace and Developmment (ECPD) de la Universidad de la Paz de Las Naciones Unidas.

Es editor de la revista New Rare, editor asociado de Cost Effectiveness and Resource Allocation y miembro del Consejo Editorial de Global and Regional Health Technology Assessments (GRHTA) Spanish Journal. Miembro de la Junta Directiva del ISPOR Spain Chapter, sociedad profesional para la economía de la salud y la investigación de resultados en salud (Health Economics & Outcomes Research o HEOR).

