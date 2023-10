Pedro J. Ramírez: "Los cambios en la sanidad no pueden aplazarse por la interinidad política"

La situación de interinidad política que existe actualmente en España no puede seguir aplazando los cambios que necesita la sanidad del país, un sector que requiere de elementos de continuidad para desempeñar su función. Este el mensaje con el que Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha abierto el IV Simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Durante el acto de inauguración de la edición de 2023 del Simposio, que lleva por título 'Los cambios que necesita la sanidad actual', Pedro J. Ramírez ha señalado que, al margen de lo que cada uno desee que ocurra en las próximas semanas en la política española, en el caso de que se forme gobierno, el sector se sentiría "muy cómodo" si percibe "elementos de continuidad".

"Los problemas del mundo sanitario no están en funciones. Los problemas que tenemos delante no están entre paréntesis. Los cambios que exige la sanidad del futuro no pueden seguir aplazándose por motivos de interinidad política", ha incidido el director de EL ESPAÑOL.

1. Miguel Ángel Pérez-Nieto, director de la Escuela Internacional de Doctorado de la UCJC

En este sentido, ha señalado que la agenda del Ministerio de Sanidad incluye una serie de desafíos de primer orden. Por ejemplo, ha incidido en que es "imprescindible" sacar adelante la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, donde se aborda un tema que preocupa mucho al sector como es el de los precios de referencia.

Asimismo, ha señalado la necesidad de reducir el tiempo de acceso a la innovación, ya que actualmente transcurren más de 630 días desde que la Agencia Europea del Medicamento aprueba un fármaco y en España se aprueba su financiación. Además, se debe afrontar un asunto de envergadura como es el del copago sanitario.

Pedro J. Ramírez también ha instado a avanzar en el desarrollo de la Agencia Estatal de Salud Pública, de la queda muchas características por determinar, empezando por su sede física. Otro problema a abordar es la persistente escasez de profesionales, para lo que ha propuesto acelerar por todos los medios los procesos de homologación de profesionales de otros países, especialmente de América Latina.

Respecto a la tarjeta sanitaria única interoperable entre comunidades autónomas, ha señalado que es "alentador" que José Miñones, ministro de Sanidad en funciones, le haya trasladado la voluntad de que en el sistema de la historia clínica vaya a estar integrada información tanto de la sanidad pública como de la privada, así como los avances en el proyecto Carpeta Ciudadana, que podría servir de embrión tecnológico para dicho sistema.

En esta línea, ha apuntado que otro asunto pendiente es el desarrollo de un plan estratégico de la industria sanitaria, ya que año tras año se ha comprobado en este observatorio la gran oportunidad que tiene el país para convertirse en un polo de la industria sanitaria que "ayude a garantizar la autonomía estratégica de España y de Europa".

Por último, y como marco general, ha defendido que sería "muy útil" que se disipara cualquier duda que pueda haber sobre la actitud y el enfoque del gobierno en relación con la participación del sector privado en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sanidad en España.

[El IV Observatorio de la Sanidad y sus 150 ponentes elaborarán una propuesta de reforma del SNS]

El director de EL ESPAÑOL ha recordado que el ciudadano tiene que estar "el centro de todas nuestras preocupaciones", más allá de los legítimos modelos que cada uno pueda defender. Así, ha asegurado que dispone de un Servicio Nacional de Salud, de una estructura que dé respuesta a los problemas del ser humano cuando se siente más frágil, "en el mejor baremo para medir los avances de la civilización humana".

Por otro lado, Pedro J. Ramírez también ha hecho un repaso de las cuatro ediciones del Simposio del Observatorio de la Sanidad y ha señalado que todo lo que ha acontecido en estos años, marcados por la pandemia de la Covid-19, ha sido una prueba de que una alianza firme y determinada entre la ciencia, la industria y la política es "capaz de hacer frente a cualquier desafío en el ámbito sanitario".

A este respecto ha señalado que de la cuarta edición del Simposio saldrá un informe con propuestas de mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS) coordinado por el Dr. Ignacio Riesgo y en el que se recogerán las aportaciones de los más de 150 ponentes que intervendrán a lo largo de los próximos cuatro días.

Pedro J. Ramírez ha señalado que, como es natural, las conclusiones que se saquen de este simposio "serán poliédricas y tendrán múltiples facetas", ya que la complejidad de los problemas que hay que abordar requiere propuestas que no pueden ser unilaterales o lineales, sino que tienen que tener muchos matices.

