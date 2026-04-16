El líder del PP europeo, Weber: "Comerciar con EEUU y China es cada vez más difícil, tenemos que buscar otros socios"

El presidente del PPE, Menfred Weber, en un mensaje grabado dirigido este jueves al 'Wake Up Spain!' David Morales

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha defendido este jueves que el mercado único europeo es la gran fortaleza que ha impulsado la prosperidad del continente durante las últimas décadas.

Y ha considerado que ha llegado el momento de comenzar a ampliarlo a otros sectores como los capitales, la energía, las telecomunicaciones y los servicios.

Weber ha defendido estas ideas en un vídeo grabado para el foro Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que se celebra esta semana en el Palacio de Linares de Madrid.

El dirigente popular ha defendido también la necesidad de que Europa se abra al comercio con el resto del mundo. "Somos un continente comercial", ha dicho, "nos beneficiamos mucho de los mercados abiertos, pero vemos que Estados Unidos y China se vuelven cada vez más difíciles. Tenemos que buscar otros socios".

Al respecto, ha relatado que acaba de visitar la India, un gigante con una población de casi 1.500 millones de personas y una tasa de crecimiento del 7%.

"Ahora tenemos un acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, el más grande a nivel mundial", ha explicado, "así que hagamos esto con América del Sur, la India, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda, es lo que estamos haciendo".

En cuanto al acuerdo comercial con América del Sur, ha considerado que debe aplicarse teniendo en cuenta las preocupaciones de los agricultores europeos y protegiendo sus intereses.

Tras la victoria de Péter Magyar (cuyo partido, Tisza, es miembro del PPE) en Hungría, Weber ha deseado que Alberto Núñez Feijóo pronto se convierta en primer ministro de España, porque necesitamos a alguien en el Gobierno en España que haga las cosas de forma económicamente competitiva y favorable a las empresas.

También ha elogiado la labor que desarrolla en Bruselas la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat.

Manfred Weber ha recordado que el PPE defiende el libre mercado y la actividad empresarial como motor de la economía, pero siempre con una perspectiva social que atienda las necesidades de los ciudadanos.

Para ello es necesario, ha indicado, apostar por la innovación y la investigación: "Las ideas frescas, las ideas nuevas y las ideas innovadoras traerán beneficios a largo plazo".

Al respecto, ha recordado que la UE puso en marcha hace ya dos años un proceso para reducir la burocracia, porque los emprendedores necesitan libertad y oportunidades, no constantes trabas que penalicen su esfuerzo.