HCL Tech se prepara para crecer en España subida en la ola de la IA: "No queremos que se nos vea como extranjeros"

Rahul Sanan lleva cuatro meses en España como vicepresidente asociado de HCL Tech para la península ibérica y tiene dos objetivos claros: ayudar a las empresas españolas a avanzar en IA y a ganar rápido escalabilidad para no ser vistos como los últimos "extranjeros" en llegar.

"Queremos integrarnos en el mercado. Tendremos que gestionar bien los próximos años", asume durante su participación en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!

Tal vez sean recién llegados, pero HCL Tech no es en absoluto un actor desconocido. Con más de medio siglo de existencia, el valor de la empresa supera los 15.000 millones tras haber sido protagonista de un relevante despegue, la computación.

Rahul Sanan, vicepresidente asociado de HCL Tech en España y Portugal

Mientras IBM y Apple avanzaban en este campo, HCL Tech ofrecía soluciones asequibles en el macromercado de la India. Un antes y un después del que han evolucionado. Ahora planifican arquitectura, o sea software, en el mundo de los negocios, con la IA en la diana.

En este contexto, avanzan en España. "Nosotros buscamos que la IA forme parte de las soluciones que estamos definiendo, que estén imbricadas en el core", apunta.

Siempre con la vista puesta en que sea asequible, como sus soluciones para la India hace décadas. "No es que pensemos que la IA no se puede añadir, pero además hay que asegurarnos de que la unidad de negocio más pequeña de la empresa va a tener acceso a lo mejor de la tecnología", señala.

Sanan no cree que este progreso sea debatible. "Estamos rodeados por la IA y creo que a todo el mundo le interesaría aceptarlo", ha subrayado.

Así las cosas, la compañía plantea "tres capas" de acción para ayudar a empresas españolas en este ámbito. Por un lado "soluciones para el sector, lo que necesita cada industria", y por otros dos capas genéricas, "las funciones corporativas y lo mismo en la plataforma, cómo gestionamos la infraestructura".

Todo sin olvidar su propio objetivo, mantra casi: "tenemos que escalar, ser ágiles y aprovechar soluciones para generar el valor necesario".

Tras su experiencia en otros países europeos, observa que las dudas y retos de las compañías españolas son iguales a las vistas en otras economías. Por eso están convencidos de que pueden aportar. Por ahora en nuestro país, centrados en el mercado de la educación.