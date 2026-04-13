El tejido empresarial, en busca de campeones a base de adquisiciones que nos saquen de la zona de confort

Ante el contexto geopolítico cada vez más inestable y volátil, las empresas se ven obligadas a tomar decisiones en un entorno marcado por la incertidumbre permanente, la presión sobre los mercados y la necesidad de anticipar riesgos que hace apenas una década parecían más lejanos.

Para compañías acostumbradas a asesorar en decisiones críticas en escenarios complejos, como Alvarez & Marsal, este nuevo orden económico y político abre un debate central sobre resiliencia, transformación y creación de valor.

Alejandro González, managing director PEPI y co-head de Alvarez & Marsal Iberia, sostiene que "la frecuencia de las crisis que vivimos es cada vez mayor. Pero tenemos que empezar a vivir con este entorno de fragilidad y empezar a tomar decisiones en base a ello, sin improvisaciones sino con planes claros de cómo actuar". Tal y como ha explicado durante la primera jornada del 'Wake Up, Spain! 2026', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES, la actual coyuntura obliga a las compañías a "estar preparadas para buscar la resiliencia y el crecimiento, buscando propuestas de innovación y disrupción que nos hagan salir victoriosos", en un momento en el que la capacidad de anticipación se ha convertido en un factor decisivo para competir en mercados cada vez más exigentes.

18:50h Cierre de la primera jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! ‘Crecimiento, cohesión e incertidumbre.

Cristina Almeida, managing director TAG y co-head de Alvarez & Marsal Iberia, apunta a su vez que "el impacto de las últimas crisis está siendo sorprendentemente moderado, porque los mercados están normalizando estas situaciones. También tienen una mirada a largo plazo que les hace minimizar la emoción del momento. Lo más importante es que las empresas cada vez están mejor preparadas y responden mejor a estas situaciones", especialmente en lo relativo a la asignación de capital, la gestión del riesgo y la adaptación a nuevos escenarios de crecimiento.

Preguntados por si las empresas e inversores están realmente evolucionando en su preparación para este nuevo orden, González considera que "las empresas deben empezar a pensar que la siguiente crisis te puede afectar a ti. Pero España tiene un talento y un tejido empresarial increíbles para afrontar estos desafíos". A su juicio, todavía existe una cierta diferencia entre las empresas cotizadas, más expuestas a estos cambios, y las no cotizadas "a las que acaba afectando en su gestión de márgenes y cómo se modifican sus ingresos".

En el caso de Alvarez & Marsal, la incertidumbre no solo redefine las necesidades de los clientes, sino que también puede abrir espacios de creación de valor. Almeida subraya que el cambio de la actividad de la firma en contextos de elevada volatilidad, donde el asesoramiento especializado gana relevancia para acompañar procesos de transformación, reestructuración o mejora operativa.

"Nosotros somos disruptores en el sector de la consultoría, donde estamos viendo mucho movimiento de talento. Estamos siendo receptores netos de talento, pero parte de esta disrupción exige responsabilidad", afirmó Cristina Almeida. "Estamos viendo muchas oportunidades de compras y adquisiciones, más de 200 operaciones que estamos viendo cada año en España. Somos muy positivos, no se ha parado el M&A, signo de que la inversión sigue en forma y ayudando a las empresas a diversificarse y ganar escala. Sigue habiendo mucha liquidez, aunque es cierto que existe mucha incertidumbre sobre la inflación y su impacto en financiación".

González añade que este nuevo marco obliga a las compañías españolas a transformarse con mayor rapidez si quieren mantener su posición competitiva internacional. En su análisis, "el modelo operativo de las empresas actual está roto" y ello obliga a que, cuando una empresa se enfrenta a una adquisición que les haga crear, debe que tener en cuenta "la salida de las zonas de confort a la hora de invertir en nuevas compañías, creando grandes campeones europeos. También la complejidad de la integración, de que la operación sea la mejor propuesta de valor posible para todas las partes".

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.