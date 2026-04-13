Enric Giner (ABB): "Estamos trabajando para asegurar una red eléctrica fiable tras el apagón del año pasado"

El 'gran apagón' que sufrió España hace casi un año puso sobre la mesa la fragilidad del sistema de suministro energético. La multinacional tecnológica ABB Automation está trabajando conjuntamente con Red Eléctrica Española para que esto no vuelva a pasar, ha señalado el director general de la filial española, Enric Giner, durante la primera jornada del 'Wake Up, Spain! 2026', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

"Una de las soluciones y proyectos en desarrollo con Red Eléctrica Española, basándonos en el accidente del año pasado, es asegurar la continuidad de la red gracias a los sistemas de condensadores", ha explicado.

Se trata de un proyecto que ha comenzado en los archipiélagos (Canarias y Baleares) que pretende "asegurar de forma completamente fiable la conectividad y fiabilidad del suministro eléctrico, aportando sostenibilidad a la red y que esto no vuelva a suceder".

Enric Giner, director general de ABB Automation en España

Giner ha aclarado que hay un "absoluto alineamiento" con las energías renovables. En España, "el mix de energías renovables es ejemplar, hay muy buen nivel de renovable eólica y fotovoltaica", pero es necesario invertir en "soluciones de control de alto nivel", para evitar oscilaciones del sistema que lo pongan en peligro.

El directivo ha hablado también de la reciente adquisición de Gamesa Electric, el negocio de componentes electrónicos de la compañía, que aportará a la empresa 400 empleados más, con dos fábricas, una en Madrid y otra en Valencia, y unas oficinas en Zamudio.

"Es un 'win-win' a varios niveles", ha afirmado con confianza. "Fortalece la apuesta por la sostenibilidad y energías renovables, con un porfolio completo que hasta ahora no teníamos".

A Gamesa "le permite diversificar en cuanto a acceso a clientes" y, a los usuarios, "ABB tiene ya la capacidad para ofrecer una solución integral en el ámbito de las renovables".

Durante su intervención, Giner también ha podido hablar de la aceleración del tejido industrial español y europeo y el papel de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para garantizar la competitividad industrial.

"Los fondos, las subvenciones... son la única manera que tiene la empresa para poder modernizarse, buscar objetivos de mejor productividad, obviamente amparados en los retos que en la Unión Europea están definidos por el 'green deal' de impacto en la huella de carbono".

En otras regiones, al no jugar con las mismas condiciones respecto a la necesidad de reducir la huella de carbono, "sus productos tienen una serie de beneficios operativos en cuanto a costes que aquí no tenemos".

Por eso resulta fundamental afrontar los retos de modernización, digitalización "e introducir la inteligencia artificial a todos los niveles".

Respecto a la digitalización, algo en apariencia tan sencillo no lo es en absoluto. "Para digitalizar tienes que tener elementos digitalizables pero no puedes ir con según qué tipo de activos a pedirles datos y sin más".

También ha recordado que en la industria impera el principio de prudencia y "se están dando los pasos para ir avanzando en este sentido, aunque a pequeña escala".