El sector del 5G defiende la conectividad privada por su capacidad para garantizar redes blindadas y sin caídas

El ecosistema de las telecomunicaciones atraviesa un punto de inflexión impulsado por la necesidad de una conexión que no falle en momentos críticos.

En el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, expertos del sector han analizado el auge de las redes privadas 5G, como una solución orientada a dotar a las organizaciones de infraestructuras exclusivas, seguras y robustas para evitar la saturación y los cortes de servicio. Y, así garantizar, redes blindadas y sin caídas.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del debate en el que han participado Vanessa Moreno, 5G senior consultant for B2B Customers de Orange Empresas y José Antonio Serrano, manager de Desarrollo de Negocio de TOTEM España.

Y, ¿qué es una red privada 5G? A diferencia de las redes comerciales abiertas al público, una red privada 5G asigna recursos dedicados de espectro, radio y plataformas a una entidad concreta.

El objetivo prioritario es garantizar la continuidad de la actividad frente a cualquier imprevisto, algo crucial tanto en entornos industriales como en grandes recintos.

Ante la duda de por qué no basta con el despliegue actual de fibra óptica o Wi-Fi, la respuesta reside en las limitaciones del mundo inalámbrico tradicional cuando se exige inmediatez, movilidad y cero fallos para tecnologías avanzadas como la robótica o la inteligencia artificial.

"Básicamente son proyectos donde se dotan de recursos dedicados a las empresas para dar resiliencia a nuestros clientes. Nosotros vamos a intentar que se garantice esa continuidad de negocio pase lo que pase", ha precisado Moreno.

Conversación a dos. Redes privadas: el verdadero salto del 5G hacia la industria

Las arquitecturas de estas redes resultan totalmente adaptables. Pueden ir desde modelos virtuales basados en la red pública hasta entornos 100% aislados para proteger la soberanía y la privacidad de los datos.

Para lograr una red impecable hace falta diferenciar dos roles: el prestador del servicio y el gestor de la infraestructura. La analogía utilizada por los expertos fue la separación entre ADIF y Renfe, un modelo que permite a las compañías de torres albergar a múltiples operadores y empresas optimizando costes.

"Lo que hacíamos por y para un solo operador era un hotel VIP con un solo cliente. Ahora hemos decidido sacar todos estos hoteles al mercado para albergar a otros operadores y a cualquier empresa que necesite albergar equipos de radio u otro tipo de equipos", ha precisado José Antonio Serrano.

Esta colaboración es fundamental para resolver la falta de cobertura en interiores (indoor) como centros comerciales, estadios, hospitales o puertos.

Al usar frecuencias altas para ganar velocidad y capacidad en 5G, la penetración en paredes o aparcamientos empeora, lo que exige llevar la cobertura del exterior hacia dentro mediante infraestructuras neutras e instaladores especializados.

También, en la mesa ha salido a relucir los obstáculos técnicos que tiene este tipo de conectividad, como es el caso de los permisos de energía o el acceso a los emplazamientos.

"Nosotros somos como la Infantería de Marina, somos los primeros que vamos con una red de hunters buscando el emplazamiento idóneo para que la infraestructura sea a prueba de futuro y no dependa de si hoy usamos 4G, 5G o mañana 6G", ha indicado.

"Hablamos con propietarios tanto públicos como privados. Lidiamos en el día a día, con todas las legislaciones que tenemos municipales, autonómicas, imaginaos el follón que es esto. La Ley General de determinaciones nos ayuda, pero a veces no permea bien hasta el último rincón y en el caso de redes privadas, pues nos afecta igual. O sea saber legalizar este tipo de infraestructuras, no es fácil", ha sentenciado.

Casos de éxito

Las redes privadas 5G ya son una realidad en España. Servicios de emergencia (Policía, Bomberos), puertos como los de Barcelona y Valencia o campus universitarios están adoptando esta tecnología.

La modalidad 5G Standalone (SA) democratiza su acceso al permitir virtualizar la red sin requerir inversiones iniciales desorbitadas desde cero.

"Hay puntos directos que cuando, por ejemplo, hablamos de un entorno industrial se traduce en un ahorro de coste en el entorno operativo, porque tenemos paradas que están más controladas, hay menos subcontratación de servicios a terceros. Tenemos mantenimiento que puede tener ventanas más cortas y una actuación más en tiempo real", ha señalado Moreno.

Gracias a estas garantías de seguridad digital y cumplimiento estricto del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el sector defiende el 5G privado como la autopista de conectividad definitiva sobre la que se sostendrá la transformación digital.