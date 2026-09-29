Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES durante su intervención en el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino

La patronal DigitalES reclama una nueva agenda digital en España para competir frente a EEUU y China

Desde DigitalES han asegurado que España lidera en el mundo digital en Europa, pero no frente a China y EEUU. Por ello, han reclamado una nueva agenda digital.

“Necesitamos una nueva agenda digital en España”, ha pedido Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES durante su intervención en el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

El portavoz ha recordado que en 2020 fue cuando se aprobó la última agenda. “Este año finaliza la estrategia digital y hay que mirar a futuro con objetivos claros y revisando qué hemos cumplido estos años”, ha añadido.

Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES

Entre los éxitos conseguidos ha enumerado dos: cobertura 5G para el 99% de la población y gran despliegue en el plano rural.

“Pero si nos comparamos con China y EEUU todavía queda mucho camino por recorrer, por lo que hay que seguir invirtiendo y desplegando porque hay dificultades”, ha continuado.

¿Por qué es importante seguir invirtiendo? “Ese 99% de cobertura es un punto de partida y hay que seguir consolidando esa infraestructura”, ha dicho.

Además, cree que el despliegue de 5G Advance es importante para que llegue a las empresas, por ejemplo.

Otro de los retos es la adopción de estas tecnologías. Y aquí ha asegurado que tanto las torres como el resto de actores son muy importantes.

También ha puesto el foco en generar capacidades tecnológicas. “La infraestructura es un punto de partida”, ha indicado.

¿Cómo se traduce en nuevos servicios para los ciudadanos? Por un lado, ha explicado que a través de los servicios que impulsan los operadores como poner en valor sus redes de comunicación.

Estos servicios permiten, por ejemplo, reducir el fraude bloqueando las llamadas.

La otra parte que ha destacado es llegar a toda la industria y los sectores. “Que el 5G esté en toda la geografía española puede reducir brechas”, ha indicado.