Javier Olveira (Orange): “El 5G es una tecnología muy versátil”

Javier Olveira, director de Ingeniería de Preventa de Orange Empresas, durante su intervención en el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino EE

Javier Olveira, director de Ingeniería de Preventa de Orange Empresas, ha definido al 5G como una tecnología “muy versátil” durante su intervención en el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Lo ha dicho sabiendo que “esa versatilidad hace que sea mejor que otras alternativas” .

E incluso ha dejado claro que muchas veces “vemos propuestas de 5G donde hay alternativas mejores”.

Javier Olveira, director de Ingeniería de Preventa de Orange Empresas

Pero lo cierto es que el 5G es versátil porque permite ofrecer muchas soluciones como capturar una telemetría cada hora.

Aunque Javier Olveira considera que se ha asociado el 5G tradicionalmente al ámbito industrial, hay otros ámbitos donde tiene utilidad.

Todo ello teniendo en cuenta que “el foco es asesorar bien a los clientes para las necesidades que van a tener y que son inversiones a muy largo plazo”, ha añadido.

Fuera de la industria, por ejemplo, tienen tarifas para los usuarios profesionales que les hace inmunes a la gran afluencia de personas.

No obstante, donde hay aplicación inmediata del 5G en el ámbito de las redes de servicios de emergencia y críticos.

El directivo ha explicado que con las nuevas capacidades se pueden complementar con servicios más avanzados añadiendo vídeos o mandando a los operativos imágenes. “Es posible, pero tenemos que encontrar la manera de llevarlo a la práctica”, ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que “hay una oportunidad también de apoyarse en las redes públicas de 5G”.

Pero para todos estos ámbitos de aplicación, el directivo de Orange ha recordado que no se trata de acelerar el proceso, sino de no frenarlo. “Tenemos que ir por delante de lo que demanda el mercado”, ha continuado.

El mensaje es que Orange se quiere mantener por delante para que “cuando llegue la necesidad se encuentre a un operador que sabe lo que hay que hacer”. Por eso, por ejemplo, han ido por delante con el 5G Advanced.

Por último, Javier Olveira ha realizado un llamamiento para que las empresas sean capaces de anticiparse.