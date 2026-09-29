De izquierda a derecha; Fernando Asín, director de Marketing de Producto B2B de Telefónica España; Jimena de la Rosa, redactora de Finanzas de EL ESPAÑOL-Invertia; y José María Díaz, profesor de Empresa y Big Data de la Universidad Europea; en el VII Observatorio 5G. Cristina Villarino

La industria, la logística y la salud son los sectores que más usan el 5G

El 5G es una realidad para las empresas españolas. Si bien es cierto, hay determinados sectores que están mejor colocados para aprovecharse de sus ventajas.

En concreto, “los sectores que más usan la tecnología 5G son la industria, la logística, el sanitario y el portuario”, ha asegurado Fernando Asín, director de Marketing de Producto B2B de Telefónica España.

“Y un poco por detrás está el sector audiovisual”, ha añadido durante su intervención en el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Mesa redonda. El impacto del 5G en la empresa española

Algo en lo que ha coincidido José María Díaz, profesor de Empresa y Big Data de la Universidad Europea. “Los sectores que más avanzan rápido son los que mejor pueden sacar partido a una gran cantidad de datos”, ha asegurado José María Díaz.

Y como ejemplo ha puesto que una empresa se puede anticipar a las averías que pueden aparecer en su fábrica y “parar la capacidad productiva”.

En este sentido, Fernando Asín ha resumido el valor diferencial del 5G en su capacidad y fiabilidad.

“El 5G nos permite conectar muchos dispositivos cuando antes sólo se podía hacer con cable y a día de hoy soporta procesos críticos de negocio como controlar un vehículo autónomo”, ha dicho.

José María Díaz coincide en estos valores diferenciales y añade teletrabajo aumentado y casos de uso como poder hacer una operación quirúrgica entre personas en distintas geografías.

Así, los modelos de negocio van a cambiar al tener una “aceleración de la capacidad de conectarlo todo y de tener capacidad de proceso ilimitada en la nube”, ha comentado el profesor.

También ha indicado que “muchos de los negocios están basados en tener más alcance y monetizar y otros en eficiencia”.

Todo ello afectará a la hora de tomar decisiones. “El 5G no te ayuda a tomar mejores decisiones, pero sí te habilita a tener una IA que en tiempo real te está diciendo qué está pasando y pueden anticiparse”, detallan desde Telefónica.

Incluso los cambios llegarán a las pymes. “Una pyme no viene a contratar 5G, sino que quiere que su fábrica sea más eficiente”, explica Fernando Asín.

Desde Telefónica creen que hay que ponerles las cosas sencillas, aunque poco a poco están usando más esta tecnología.

Barreras

Una tecnología para la que aún hay barreras. “No son estructurales, sino de madurez y muchas de ellas no son tecnológicas”, ha asegurado el director de Marketing de Producto B2B de Telefónica España.

El portavoz destaca que muchas veces es difícil identificar el caso de uso. “El 5G te habilita y te trae una ventaja al negocio pero no siempre es obvio”, ha dicho.

También considera que es “difícil identificar el retorno en euros”, así como encontrar perfiles para evolucionar los casos de uso de 5G.

Por ello, apuesta por acompañar a las empresas.