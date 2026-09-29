Andrés Posada (TOTEM): "El tráfico se va a duplicar entre el 2023 y el 2029 y hay que ser capaces de absorberlo"

Andrés Posada, director de Marketing y Ventas de TOTEM Spain, ha puesto sobre la mesa el reto que supone cubrir de manera 'invisible' el entorno urbano para asegurar las coberturas en el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Posada ha sido claro sobre el desafío que está por delante: "El tráfico se va a duplicar entre el 2023 y el 2029 y hay que ser capaz de absorberlo", sentenciaba el directivo de la filial de infraestructuras controlada por Orange.

Y, en este sentido, también planteaba otro reto, el de desplegar los small cells en "sitios mimetizados, que no se vean" garantizando una cobertura de calidad, lo que a ojos de Posada supone un reto en cuestiones de ingeniería.

Andrés Posada, director de Marketing y Ventas en TOTEM Spain

Para ejemplificar el trabajo que ya se está haciendo a la hora de organizar e instalar esta infraestructura, Posada ejemplificaba con dónde están situadas: "las vemos en los mobiliarios urbanos de las ciudades, en las marquesinas o en los carteles de las tiendas".

Sobre este aspecto, el director de Marketing y Ventas de TOTEM insistía en que instalar en un establecimiento frecuencias 4G y 5G para varios operadores es un reto tecnológico y de ingeniería pero también a nivel de normativa, ya que hay que adaptarse a las ordenanzas de cada municipio.

Así, Posada señalaba que están en una conversación constante con los Ayuntamientos para conseguir que los despliegues de esta infraestructura sean posibles.

Además, de cara al futuro, el directivo de TOTEM explicaba que los servicios van a ser más demandantes porque se van a requerir frecuencias más altas. "Ya se está hablando del 6G" recordaba Posada, que incidía en que "no se puede meter una antena 5G en cualquier lado", ejemplificando con sitios como cascos históricos o entornos de difícil acceso.

Preguntado sobre por qué aún es difícil '"enviar un simple WhatsApp" en algunos emplazamientos como grandes recintos, festivales o parques, Posada explicaba que hay varios factores que responden a esta cuestión.

Por un lado, el directivo de TOTEM señalaba que algunos edificios de nueva construcción -y por los materiales que se usan en ellos- impiden que 'entren las ondas'

A ello se suma que hasta ahora siempre ha sido el sector teleco el que se ha encargado de garantizar las coberturas y esta responsabilidad empieza ahora a trasladarse al real estate y a los propietarios de estos recintos.

Con todo, Posada explicaba que más del 80% del tráfico 5G se cursa en entornos de interior.

En cuanto a la evolución del negocio de redes privadas, Posada señala que es un negocio "incipiente" pero que viene "con mucha fuerza". Además, señalaba que el tamaño de mercado depende mucho del recinto que se quiera cubrir y explicaba que no es igual cubrir un túnel, un estadio o el vestíbulo de una estación.

Para cerrar, Posada insistía en seguir creciendo de manera armonizada, "cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer", y llamaba a la implantación total de la Ley General de Telecomunicaciones, para que llegue a todos los rincones.