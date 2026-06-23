Raluca Oancea Ionescu, genetista: "El cuerpo no está hecho para ocho horas de oficina y una de 'body pump'"

El ADN es la molécula que contiene el manual de instrucciones biológicas del ser humano y también determina, en parte, la longevidad. Es responsable, según los estudios, en un 50% de marcar cuánto vivimos. Por eso, la genética no podía faltar en un foro de longevidad como este.

La investigación en este campo es crucial para desvelar muchos misterios de la salud, también para prever problemas futuros, enfermedades, etc.

Una de las últimas ponencias del 'Longevity Experience Forum' celebrado el martes 23 de junio en Madrid, lleva por título 'Longevidad: el poder de los genes' y ha intentado arrojar un poco de luz en un universo especialmente complejo.

Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, ha moderado la charla con la genetista. Rodrigo Minguez

Al frente de la explicación, Raluca Oancea Ionescu, responsable de la Unidad de Genética Clínica del Hospital Memorial Publio Cordón, que ha conversado con Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección en EL ESPAÑOL y moderadora de la charla.

Nadie mejor que ella para hablar sobre el papel que juega la genética en el envejecimiento saludable. La experta cifra en un 20 o 30% su incidencia en la longevidad, pero no hay un listado ni una receta perfecta, porque existen muchas variables que intervienen en el envejecimiento.

"No es tanto lo que tengo a nivel genético, aquí lo principal es el estilo de vida", asegura la doctora Raluca.

Y aquí podemos echar mano de los genes, porque parte de los hábitos saludables que mantuvieron padres y abuelos dejan huella en nuestro ADN: "Se heredan por genética y por educación, así que ser responsable y mantenerlos es importante".

En este punto, la experta habla de su propia infancia y da algunas pautas que ella aprendía: "Dormir con el ritmo circadiano del sol; comer sano, eligiendo productos de temporada: tener una red social que te sostenga; y mover el cuerpo, que no está hecho para 8 horas de oficina y una de body pump".

"¿La edad biológica se puede medir?", le pregunta Ana Núñez-Milara, consciente de que es un tema que está muy en boga. Para la genetista, es más una herramienta de investigación, "porque no se trata de un indicador de buena salud".

Los test genéticos también están sobre la mesa, pero la responsable de la Unidad de Genética Clínica del Hospital Memorial Publio Cordón hace alguna advertencia. "Hay que preguntar primero por qué me lo hago y qué quiero saber. Porque no son estudios individuales sino familiares y puede generar población de riesgo entre los familiares directos", explica.

Es decir si quieres saber si tienes predisposición genética a una enfermedad, esto afectará a tus descendientes.

Por eso considera que es una responsabilidad. "Si es de una enfermedad concreta, podemos mirar otras alteraciones y preguntar al paciente si lo quiere saber o no. El consentimiento informado es tan importante", añade.

La última pregunta de la charla versa sobre los genes accionables y cómo ayudan a prevenir enfermedades. Cuando ya hay un diagnóstico, los especialistas quieren ver si hay una causa genética para determinar también la terapia y eso además hace "que podamos estudiar a familiares en etapa presintomática".

Siempre han de ser genes "asociados al cáncer, enfermedades, cardiopatías o enfermedades metabólicas. Los llamamos accionables, porque ayudan al médico de esa especialidad a actuar para mejorar la salud del paciente".