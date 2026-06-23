Lara Ferreiro, sexóloga: "Mantener una vida sexual placentera alarga la vida entre cinco y siete años"

El universo de la longevidad ha encontrado un aliado inesperado y sumamente placentero entre las sábanas. En el marco del Longevity Experience Forum, organizado por Magas y EL ESPAÑOL, la psicóloga experta en sexología Lara Ferreiro ha revolucionado el auditorio al desvelar los secretos biológicos que conectan el orgasmo con el envejecimiento adecuado.

La experta ha sorprendido a los asistentes con un dato científico más que llamativo: "Mantener una vida sexual placentera plena alarga la vida entre cinco y siete años". Según ha detallado, esto actúa como un poderoso indicador biológico directo de nuestra longevidad general.

Ferreiro ha explicado que este beneficio se debe a la liberación de endorfinas, las conocidas como hormonas de la felicidad. Asimismo, el clímax provoca una drástica bajada de cortisol, la hormona del estrés, logrando una relajación muscular y mental que protege activamente al corazón de sufrir posibles infartos cardiovasculares letales, ha agregado la sexóloga.

Sin embargo, las reacciones bioquímicas difieren notablemente según el género del paciente. "Nosotras, después de un orgasmo, segregamos oxitocina, la hormona del amor", ha subrayado la psicóloga. Un fenómeno que provoca en las mujeres una necesidad inmediata de afecto, buscando el abrazo físico continuo para reforzar los vínculos emocionales estables.

Por el contrario, los hombres liberan principalmente adrenalina, la hormona encargada de inducir una profunda relajación posterior. La experta ha aclarado que entre el 60% y el 70% de los varones se queda dormido, inmediatamente, debido a la activación refleja del sistema parasimpático, una respuesta biológica puramente fisiológica e inevitable.

A esta disparidad bioquímica se suma el desajuste en los ritmos hormonales diarios. El pico de testosterona masculino se concentra entre las seis y las nueve de la mañana, mientras que el deseo femenino suele despertar de noche, cuando las mujeres se liberan de las cargas familiares cotidianas.

Lara Ferreiro, psicóloga experta en sexología

Este desequilibrio cronobiológico y el arraigado modelo coitocentrista explican un dato alarmante revelado por Ferreiro. Alrededor del 70% de las españolas casadas admite fingir sus orgasmos. Al respecto, la experta ha precisado de modo indirecto que mientras ellos eyaculan en cinco minutos, las mujeres requieren un mínimo de quince.

Para la población masculina, la sexóloga destaca la trascendencia de "la regla 21-21". Apoyándose en estudios clínicos sobre el celibato voluntario, ha afirmado que realizar 21 eyaculaciones mensuales reduce un 21% el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, demostrando que esta actividad frecuente funciona como un protector biológico.

Más allá del plano puramente físico, una sexualidad plena combate la actual crisis de salud mental que asola nuestro país. España lidera los índices europeos en trastornos de ansiedad y depresión en adultos, una realidad ante la que el placer íntimo compartido actúa como un excelente bálsamo terapéutico, ha destacado Ferreiro.

La sexóloga también ha roto lanzas a favor de la madurez, situando a partir de los 50 años una auténtica revolución íntima femenina. Con la menopausia, muchas mujeres experimentan una liberación definitiva, pues ya saben exactamente qué les gusta, se comunican mejor y asumen el control de su propia respuesta erótica.

Para contrarrestar la rutina y el desinterés en parejas estables, la especialista ha aportado su receta estrella: las denominadas "horas rojas". Consiste en reservar obligatoriamente una cita semanal a solas, alejados de los hijos, que concluya con un rato de intimidad y abrazos prolongados para activar la oxitocina corporal.

Finalmente, Lara Ferreiro ha defendido con firmeza el valor incalculable del autoerotismo y el autoconocimiento. El auge de la sexualidad individual y de dispositivos tecnológicos femeninos desde la pandemia demuestra que el placer en solitario también aporta resiliencia. Para concluir, ha recordado una gran verdad: "Los pequeños gestos, al final, hacen grandes resultados".