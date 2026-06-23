Arturo Fernández-Cruz, experto en longevidad: "El lugar socioeconómico donde naces define cuánto vas a vivir"

Un nutrido grupo de expertos en longevidad, de distintas disciplinas, reunidos en la Universidad Camilo José Cela de Madrid para desgranar algo que todos ansiamos; vivir más y, sobre todo, vivir mejor.

Son muchos los temas que se abordan en el 'Longevity Experience Forum', impulsado por Magas y EL ESPAÑOL, desde la medicina de precisión, la IA y la microbiota hasta el ejercicio físico y la nutrición como pilares fundamentales del bienestar, el sueño y la salud femenina.

Una de las primeras mesas de la mañana ha estado capitaneada por el académico, catedrático e investigador clínico Arturo Fernández-Cruz, especialista también en enfermedades cardiovasculares y, desde 1981, presidiendo la Fundación Fernández-Cruz, con la que busca dar difusión a los temas candentes y frontera en la medicina. En sus programas han colaborado seis Premios Nobel.

Artiuro Fernández-Cruz, junto a Ana Martines, moderadora de la mesa. Esteban Palazuelos

El título de la charla: 'Cómo vivir más y mejor: qué dice hoy la medicina de la longevidad', moderada por Ana Martines, CEO de Athma.

La primera cuestión que sale a colación es que nos encontramos en un momento histórico, donde las tasas de longevidad van en aumento. La ciencia nos ha regalado 15 o 20 años más de vida. Pero... ¿cuántos de nosotros queremos vivir hasta pasados los 100?

Una pregunta difícil de responder. El doctor empieza diciendo que, en su opinión, "siempre merece la pena vivir". Admite que el concepto de envejecimiento es complejo y todavía no tenemos todas las respuestas.

Pero sí algunas, como la relación que existe entre la genética y la longevidad.

"El dato es claro: sólo participa el 50%, el resto no depende de la genética, sino de otros eventos que son los que deciden", asegura.

Y en esos factores destaca primero el lugar socioeconómico donde naces, "porque define si vas a vivir más tiempo, define el envejecimiento".

También se refiere al estrés crónico como clave y asegura que el daño genético que este provoca "se transmite durante tres generaciones". Es decir, deja su huella impresa en nuestro organismo e influye definitivamente en la esperanza de vida. No duda en citar ejemplos como las mujeres violadas en el conflicto de Gaza, asegurando que ese dolor pasará a sus hijos y nietos.

Además, estos niveles altos de estrés abren la posibilidad de "que se produzcan alteraciones tumorales, ya que provoca inestabilidad genómica. Hace años las enfermedades cardiovasculares eran la primera causa de muerte, ahora lo es el cáncer; ha cambiado el paradigma. Así, que sin duda, juega un papel determinante en la longevidad.

Aun así, la ciencia es nuestra mayor esperanza. Ya hay investigaciones que han conseguido llevar a cabo una reprogramación celular para poner los primeros pilares que nos lleven a ralentizar el envejecimiento. Según explica Arturo Fernández-Cruz, activando ciertos genes se pueden rejuvenecer las estructuras celulares y volver hacia atrás.

A medida que va pasando el tiempo, se produce una mácula, un deterioro en ellas, pero los estudios ven cómo podemos "lavar" esas marcas y regenerarlas. "Es una gran esperanza para el ser humano", asegura.

En resumen, la longevidad depende de los genes y también de nuestra capacidad para cuidarnos, con hábitos saludables, controlando el estrés; sin olvidar que nuestro lugar de nacimiento, inevitablemente, marcará nuestro destino.