"Castilla-La Mancha es líder en generación de energía y tendría que poder aprovecharla a precio muy reducido"

Castilla-La Mancha ha logrado consolidarse como uno de los grandes polos energéticos del país. Es la tercera comunidad autónoma con más potencia renovable instalada y concentra el 50 % de las baterías conectadas a la red eléctrica en España.

Esta posición y sus retos han centrado la mesa redonda La transición energética: retos, costes y oportunidades, celebrada en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el toledano Cigarral de las Mercedes.

El director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, Alipio García, ha defendido que "la energía siempre ha sido un vector de crecimiento, de generación de empleo y de riqueza" y ha subrayado que la región "se ha posicionado entre los líderes".

"Necesitamos avanzar en esa autonomía energética. Lograr la independencia geopolítica es posible", ha afirmado. El objetivo, ha añadido, es "no depender de terceros" y "reducir el coste energético de familias e industria, para que sean más competitivas".

No obstante, ha advertido de las limitaciones del sistema actual. "No tiene sentido que en Castilla-La Mancha seamos un referente en la generación y no podamos aprovecharla a un precio muy reducido", ha lamentado el representante del Ejecutivo que preside el socialista .

A su juicio, es imprescindible mejorar la vertebración de la red eléctrica y seguir apostando por el almacenamiento, tanto por bombeo como por baterías.

También ha precisado que las renovables "no son las causantes de que los proyectos industriales no tengan suficiente capacidad de red" y ha reclamado al Gobierno central que trabaje en "liberar la potencia concedida que no se está aprovechando y en ampliar la red".

Además, el director general ha abogado por "aprovechar los gases renovables, como el biometano o el hidrógeno" y por impulsar el autoconsumo para abaratar costes en hogares y empresas.

Innovación y universidad

Por su parte, la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Inmaculada Gallego, ha defendido que "el papel de la universidad es clave para la transición energética" porque "transformamos la sociedad desde el conocimiento".

"Hemos pasado de los fósiles a las renovables y hemos ganado independencia energética, pero ahora somos dependientes de determinadas materias primas que no poseemos", ha advertido.

Esa realidad ha hecho orientar la investigación hacia energías renovables, materiales, almacenamiento y nuevos modelos de mercado. "La UCLM está entre las cinco universidades con mayor impacto en innovación", ha subrayado.

Gallego ha recordado que la transición energética no es solo una oportunidad, sino "una necesidad social". "La comunidad universitaria exige esa transición; notamos una verdadera presión desde el alumnado para avanzar hacia esos campus verdes. Los jóvenes lo tienen absolutamente interiorizado", ha afirmado.

La UCLM desarrolla una estrategia de descarbonización en una infraestructura compleja, con cuatro campus, dos sedes y 130 edificios que suman medio millón de metros cuadrados. Pese a ello, ha asegurado que ya logran ahorros de entre un 15 y un 20 % respecto a la situación previa a la guerra de Ucrania.

Agua, digitalización y costes

La transición también impacta en recursos estratégicos como el agua. El delegado de Aqualia en Ciudad Real, Antonio Gutiérrez, ha recordado que "el agua, en Castilla-La Mancha, es un recurso limitado" y que su situación "se está viendo aún más comprometida por el cambio climático".

Por ello, ha defendido que la gestión del agua debe considerarse "un activo estratégico a nivel nacional". "Un recurso limitado, sin una gestión eficiente, pone en peligro el desarrollo social y económico del territorio", ha advertido.

Gutiérrez ha apostado por la digitalización integral del ciclo del agua. Ha explicado que la compañía desarrolla Aqualia Live, un sistema que permite recoger datos, analizarlos y transformarlos en conocimiento. "Cuantos más datos tenemos, gracias a la inteligencia artificial, más eficientes somos", ha asegurado.

Como ejemplo, ha citado el PERTE que, con ocho millones de euros, permitirá digitalizar prácticamente la mitad de los municipios de la provincia de Ciudad Real y ofrecer "el mismo nivel de servicio en pequeños pueblos y en grandes ciudades".

No obstante, ha lanzado una advertencia. "En España, el coste medio por familia y día es de menos de un euro en lo que pagamos en el recibo del agua. Esto no cubre los costes de operación, mantenimiento ni inversión", ha señalado.

Por ello, ha reclamado un modelo tarifario "transparente, justo y realista" que garantice el futuro del servicio y cumpla con la normativa europea, que insta a cubrir con las tarifas los costes del servicio.

Licencia social y retorno

Más allá de la tecnología y la financiación, la transición energética afronta también un reto social. Así lo ha destacado el director de Sostenibilidad de Ideas Medioambientales, Iago Vázquez, que ha subrayado que "ya no se trata solo de conseguir los papeles que te autoricen tu proyecto, sino de seducir al territorio y hacer que ese proyecto sea bienvenido".

Ha reconocido que Castilla-La Mancha ha sido líder en renovables, pero ha advertido de que cada vez existe "una mayor exigencia social" para acoger proyectos. "Más allá de los impactos ambientales, hay aspectos identitarios, de paisaje, más sociales", ha explicado.

Y ha añadido: "A veces parece que los proyectos vienen aquí, pero no se sabe bien cómo van a beneficiar a la comunidad o a cada persona". Por ello, ha defendido la necesidad de explicar mejor el retorno económico y social y de desarrollar metodologías que permitan obtener una auténtica "licencia social". De lo contrario, ha alertado, se genera "ese sentimiento de injusticia".

En esta misma línea, Alipio García ha aportado un dato: "Solo un 25 % de la población rural percibe un beneficio directo de la descarbonización".

Además, ha señalado que en el medio rural la electrificación del transporte avanza más lentamente que en las ciudades, cuando "debería ser al revés", para que esos municipios puedan "disfrutar de la electricidad que están generando" y percibir de forma tangible los beneficios de la transición energética.