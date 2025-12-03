Gómez-Quintero (JP Financial) afirma que es buen momento para los activos alternativos: "Es invertir en economía real"

Javier Gómez-Quintero, director comercial de JP Financial, ha asegurado que estamos en un "buen momento" para invertir en activos alternativos, dado que son productos financieros que están más vinculados a la "economía real" y a los que les influye menos el riesgo de que pueda haber una corrección en los mercados.

Así lo ha asegurado Gómez-Quintero durante su participación en la tercera edición del foro Silver Economy, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, en el que ha asegurado que este tipo de productos también pueden ser una alternativa para que el colectivo sénior complete su pensión pública.

El director comercial de JP Financial ha explicado que en la firma intentan acompañar financieramente a sus clientes ofreciéndoles las mismas inversiones que hace la propia compañía y en la que incluyen estos activos alternativos a productos más tradicionales como pueden ser fondos, depósitos o planes de pensiones.

Javier Gómez-Quintero, director comercial de JP Financial

Así, ha explicado que con estos productos se invierte directamente en el funcionamiento de una empresa con el fin de apoyarla en el desarrollo de su negocio y, posteriormente, beneficiarse del reparto de beneficios de ese proyecto. "Es como invertir en la economía real", ha incidido.

Gómez-Quintero ha explicado que no se trata de un producto de inversión al uso, sino más bien de un producto de financiación o un contrato de inversión. Además, ha incidido en la importancia de la diversificación, ya que no todo el patrimonio debe estar invertido en activos alternativos, como tampoco debe ocurrir, por ejemplo, con fondos de renta variable.

Preguntado por cómo se conjuga que sea un producto con menor liquidez que otros como un fondo de inversión con las necesidades del colectivo sénior, el directivo de JP Financial ha señalado que ya existe la posibilidad de hacer inversiones "a la carta" en empresas que ofrecen liquidez "a muy corto plazo".

En concreto, ha señalado que ellos trabajan con empresas que ofrecen productos alternativos con plazos de 12, 18 o 36 meses e incluso hay algunos que, avisando con tiempo, permiten obtener liquidez en 45 o 90 días.

Por otro lado, también ha incidido en que es un buen momento para invertir en activos alternativos porque en muchos casos están descorrelacionados de los mercados y ofrecen altas rentabilidades. Un ejemplo son productos de capital privado vinculados a la Fórmula 1, a la que no le influye mucho si los mercados suben o bajan y tienen detrás a un sector más estable como es el del lujo, al que por ejemplo no le han afectado los aranceles de Donald Trump.

"Es un buen momento porque hay productos alternativos que son más de economía real, a los que no les influye que los mercados estén en un nivel altísimo y pueda haber una pequeña corrección", ha asegurado.

Gómez-Quintero ha puesto otro ejemplo de productos al que no le afectan los mercados y que además es muy de economía real. En JP Financial trabajan con un proveedor que recoge residuos cárnicos de ganaderías, que una parte exporta al mercado asiático y otra se vende a empresas que los transforman en productos como salchichas, mortadela o hamburguesas.

En este caso, la firma ha invertido en un producto a 12 meses, que paga en forma de rentas mensuales (lo que puede servir de complemento a la pensión) y ofrece altas rentabilidades, superiores a las de otros activos. Además, tiene la garantía de las empresas alimentarias españolas y no es probable que se vea afectado por la crisis de los mercados porque la gente sigue consumiendo estos productos.