Ametic, Aedese y la Cámara de Comercio piden fomentar el talento senior en un momento de cambio cultural

David Navarro, subdirector de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España; Alfonso Múñoz, redactor de Tecnología y Telecomunicaciones de EL ESPAÑOL-Invertia; Mariola García Arellano, presidenta de la Comisión de Talento Digital de Ametic; y José de Juan Saboya, presidente de la Asociación Española de la Silver Economy (Aedese) y director general de Silver Economy Group durante el III Foro Silver Economy organizado por EL ESPAÑOL - Invertia. David Morales. EE

Las asociaciones Ametic y Aedese junto con la Cámara de Comercio han salido en defensa del talento senior, muy importante para las necesidades de las empresas en el cambio cultural que se está produciendo.

Por ello, desde la Cámara de Comercio de España llevan tiempo trabajando en el proyecto Talento 45+. Por dicho proyecto han pasado 30.000 personas con una tasa de inserción del 40%.

“Tratamos de reforzar la confianza en un colectivo tras estar mucho tiempo en paro”, ha asegurado David Navarro, subdirector de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España durante el III Foro Silver Economy organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Mesa redonda. Empleabilidad: talento senior y brecha digital

Por su parte, en Ametic tienen un área que tiene que ver con determinados públicos que tienen más necesidad, como el talento senior.

Mariola García Arellano, presidenta de la Comisión de Talento Digital de Ametic, ha apuntado que “el reto está en que el talento senior tiene un conocimiento técnico muy bueno y lo tiene que combinar con aprender competencias que la digitalización demanda”.

Algo que es afín a todos los trabajadores. Sin embargo, hay que poner en marcha “modelos de aprendizaje adaptados a esta realidad”.

Por otro lado, José de Juan Saboya, presidente de la Asociación Española de la Silver Economy (Aedese) y director general de Silver Economy Group ha incidido en que el desafío está en “trabajar cómo potenciar ese talento”.

Antes, “las personas mayores eran vistas como prescindibles en sus organizaciones”, ha continuado. Pero se trata de una dinámica que “está cambiando”.

En su opinión, la mayor preocupación de los mayores de 45 años está en que “sobrevivir por si la empresa decide reducir la plantilla y normalmente el criterio usado es la edad”.

David Navarro también reconoce que muchas personas son descartadas por su edad. Por ello, “intentamos generar mucha cultura del valor del talento senior con las empresas con las que trabajamos”, ha señalado.

¿La solución? “Hay que basar los procesos de selección en las competencias del puesto de trabajo y que se juzgue al candidato sin mirar la edad”, ha afirmado.

¿Brecha digital?

En este sentido, desde Ametic han apuntado que “la formación en la competencia digital es urgente en todos los perfiles”. ¿Por qué? “Cada vez vamos a tener que hacer más en menos tiempo”, ha dicho.

Para Mariola García Arellano hay brecha digital en todos los sectores por edad, por género, por estar en la España vaciada… “Hay que crear itinerarios digitales en el talento senior con los contenidos que necesitan”, ha indicado.

Desde la Cámara de Comercio han compartido este enfoque. “No es una cuestión de brecha digital, las necesidades del talento senior son parecidas a las de cualquier persona, por lo que hay que adaptarse a las necesidades de la empresa”, ha comentado Navarro.

José de Juan Saboya también coincide en que hay brecha digital en todos los estratos. No obstante, ha antepuesto la experiencia de los trabajadores senior a las competencias digitales.

Por último, los tres expertos han coincidido en que la colaboración público privada es fundamental y en que hay muchas oportunidades.