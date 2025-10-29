Ángela Baldellou (COAM) : "Las ciudades del futuro son las que ya estamos habitando"

"Las ciudades del futuro son las que ya estamos habitando", remarca Ángela Baldellou, directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Las ciudades se construyen con carácter de permanencia. Otra cosa es la ciudad que vamos a construir para complementar las que ya tenemos y cómo intervenimos para que se adapten a las demandas del futuro. Para eso hay que estudiar esas necesidades con cierta capacidad de anticipación y también de reversión, porque las tendencias que manejamos ahora pueden cambiar", sostiene.

Baldellou apuesta por que las urbes se conviertan en entornos flexibles y adaptables. "Las ciudades tienen que convertirse en espacios relativamente flexibles y adaptables a esa sociedad que sí cambia", afirma.

Ángela Baldellou, directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)

En cuanto a la sostenibilidad, considera que "es innegable que las ciudades del futuro tienen que ser sostenibles en lo ambiental, lo social y lo económico”, recordando que el entorno construido “es responsable del 40% de las emisiones de CO₂".

Sobre el impacto social, la directora gerente del COAM recuerda que la ciudad influye directamente en la calidad de vida. "En toda la era de la tecnología tenemos que reivindicar que las ciudades son un invento humano donde interactuamos y el 80% del PIB se genera en las ciudades. Con lo cual esas ciudades tienen que ser humanas e inspiradoras", apunta.

Baldellou añade que esos espacios deben mantener "una escala humana, respetando todos los criterios de sostenibilidad, siendo respetuosas con el medio ambiente, eficientes energéticamente y no contaminantes en la medida de lo posible", para convertirse en "lugares inspiradores, amables, inclusivos y seguros".

En relación con la crisis de la vivienda, subraya que "la vivienda no se puede abordar como un problema aislado de la estrategia de ciudad o de la estrategia urbana". A su juicio, "la vivienda tiene que formar parte integral del modelo de ciudad".

Nuevo urbanismo

Advierte, además, que "Madrid es la región de Europa que más se va a transformar en términos urbanos y demográficos, ya que habrá más de un millón de habitantes en unos diez años".

Para Baldellou, ese crecimiento exige "integrar todas estas variables en un nuevo urbanismo" y analizar desde ahora "qué medidas adicionales incorporamos a ese nuevo urbanismo", como "liberalizar suelos o permitir cambios de uso en edificios que ahora están obsoletos y vacíos".

En este sentido, reclama superar la rigidez normativa: "El urbanismo ha sido una materia muy rígida, donde decidías que una zona iba a ser comercial u otra industrial, pero la población evoluciona". Propone, por eso, que "estos espacios vacíos se puedan convertir en viviendas dotadas de parques y espacios públicos, deportivos, sanitarios y educativos".

Sobre la magnitud de la capital, destaca que "Madrid ya tiene más habitantes que París" y que, a nivel europeo, "solo nos supera Berlín y, por supuesto, Londres". Avisa, sin embargo, de que "Madrid ya tiene un tamaño muy difícil de manejar” y que es necesario "empezar por la regeneración urbana, que requiere consenso de todas las administraciones y son procesos relativamente largos".

"La regeneración urbana implicaría que barrios que han quedado obsoletos y que no cumplen con las necesidades de la población actual se renovasen en términos energéticos y colaborando en su accesibilidad", explica. También considera que la salud debe incluirse en la planificación: "No puedes planificar una ciudad sin tener en cuenta las consecuencias e impactos que va a tener en las personas que las habitan".

Por último, reivindica la participación de los profesionales sanitarios en el urbanismo: "Se necesitan médicos porque son los que sostienen que pesa más en la esperanza de vida el código postal que el código genético. Eso significa que los materiales con los que están hechas nuestras casas, la iluminación, la contaminación acústica o la inseguridad son generadores de enfermedad y eso implica mayor gasto sanitario. Por lo tanto, si apostamos por un entorno construido de calidad estaremos haciendo una inversión, no un gasto".